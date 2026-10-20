США готують новий раунд переговорів щодо України в Норвегії: що відомо

У столиці Норвегії можуть зібратися Зеленський, прем'єр Стьоре, а також представники ЄС, НАТО та країн E4.

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Стів Віткофф полетить до Осло, а потім - до Путіна / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Віткофф цього тижня поїде до Норвегії на переговори щодо війни

Після Осло спецпосланець Трампа планує зустріч із Путіним у Росії

Кушнер захворів і долучиться до переговорів онлайн

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушить до Норвегії на черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні, а потім поїде до Росії на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників повідомляє Reuters.

За даними двох джерел агентства, у зустрічах в Осло має взяти участь Володимир Зеленський. Також очікується присутність прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, представників формату E4, до якого входять Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща, а також Євросоюзу й НАТО.

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Зять Трампа Джаред Кушнер, який також мав долучитися до переговорів, захворів і братиме участь дистанційно, уточнив ще один співрозмовник.

Джерела, які говорили на умовах анонімності, наголосили, що графік є попереднім і може змінитися.

Зеленський ще в понеділок заявив, що українська та американська делегації можуть зустрітися в Норвегії найближчими днями. Білий дім на запит Reuters оперативно не відповів.

Путін і справа Хаббарда

Розмова Віткоффа з Путіним, за даними двох джерел, охоплюватиме низку питань, пов’язаних з Україною. Окремою темою має стати звільнення громадянина США Стівена Хаббарда, якого взяли під варту в Росії у 2022 році.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Starshield, Patriot і розвідка: напруга між Києвом і Вашингтоном

Нові зустрічі відбуваються на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Києвом. Україна стверджує, що адміністрація США наказала знизити швидкість роботи військової супутникової системи Starshield від SpaceX, обмежила обмін розвідданими та затримала поставки ракет для Patriot, за які вже заплатили інші країни.

Президент України вважає ці кроки не випадковими і в понеділок прокоментував ситуацію у відеозверненні в Telegram.

"Усе це свідчить про те, що ухвалено якесь політичне рішення уповільнити підтримку для нас", - заявив Зеленський.

Американські чиновники заперечують звинувачення Києва. Разом з тим одне з джерел Reuters повідомило, що міністр оборони США Піт Хегсет досі не надав дозволу на постачання останнього пакету американської зброї, яку союзники по НАТО закупили за програмою PURL. Чи входить до нього Patriot, співрозмовник підтвердити не зміг.

Тим часом Трамп продовжує дорікати Зеленському за небажання вести мирні переговори з Росією. У понеділок він припустив, що українському лідеру, можливо, варто доручити переговори комусь іншому. Зеленський же незмінно наголошує на готовності до діалогу.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, 17 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що переговорні команди України та США найближчими днями мають домовитися про зустріч на одному з рівнів.

У Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути країну-агресора Росію до продовження війни проти України. Київ, у свою чергу, підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Коли РФ не зможе продовжувати війну - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з Росією і вже має ресурси для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії.

В інтерв’ю Главреду він зазначив, що наразі головним завданням України є знищення нафтопереробних заводів на території РФ, особливо тих, що виробляють дизельне паливо. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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