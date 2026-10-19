Трамп зробив нові скандальні заяви про війну в Україні й похвалив Росію

Президент США розкритикував Зеленського, заявив про небажання зривати переговори з Путіним і не виключив зустрічі з російським та китайським лідерами.

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Трамп розкритикував Зеленського й похвалив Росію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

Трамп не проти тристоронньої зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном

Зеленський нібито не сприяє завершенню війни

Президент США не знає, хто наказав обмежити роботу Starlink в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти провести тристоронню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, така зустріч можлива, якщо російський і китайський лідери виявлять відповідне бажання. Про це Трамп повідомив журналістам, передає Clash Report.

"Якщо Путін і Сі захочуть провести тристоронню зустріч у Китаї, я був би не проти", - заявив президент США. відео дня

Водночас американський лідер сказав, що не хоче переривати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми ведемо переговори з Путіним щодо України, тому я не хочу зривати їх посеред процесу", - сказав Трамп.

Він також стверджував, що Росія нібито поводиться нормально в контексті війни проти України та "особливо нічого не робить". За словами Трампа, подібну позицію займає і Китай на чолі із Сі Цзіньпіном.

"Росія, чесно кажучи, поводилася щодо України цілком нормально - вони не робили нічого особливого, і те саме можна сказати про Китай", - заявив президент США.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Трамп розкритикував Зеленського

Американський президент заявив, що український лідер, на його думку, недостатньо сприяє завершенню війни.

"Зеленський не надто допомагає вирішенню ситуації. Мені здається, він не хоче її припиняти. А я хочу, щоб люди перестали гинути", - заявив Трамп.

Також він відреагував на слова Зеленського про те, що американський президент опинився "на неправильному боці історії". Трамп відповів, що український лідер "сам не розуміє, про що говорить".

Крім того, президент США заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів значну допомогу, але, за його словами, нічого не надала натомість. Трамп вкотре звинуватив Зеленського в тому, що він нібито не погодився на вигідніші умови врегулювання війни раніше.

"Зеленський мав урегулювати цю війну ще дуже давно. Якби він прислухався до мене, то уклав би набагато вигіднішу угоду ще давним-давно", - заявив він.

За словами президента США, завдяки такій домовленості вдалося б урятувати мільйон людей. Водночас Трамп переконаний, що "настав час, щоб від імені України переговори вів хтось інший".

Що Трамп сказав про Starlink в Україні

Під час спілкування з журналістами президента США також запитали, хто віддав наказ обмежити роботу Starlink в Україні.

"Я не знаю, хто це був, але хотів би з’ясувати", - відповів Трамп.

Starlink / Інфографіка: Главред

Позиція США щодо санкцій проти РФ

Журналіст запитав Трампа про заяву Зеленського, який наголосив, що скасування санкцій означає підтримку Путіна.

"Я підтримую припинення війни", - відповів американський президент.

На уточнення, як саме це допомагає зупинити бойові дії, Трамп заявив, що саме цим займається протягом життя.

Окремо президент США прокоментував позицію Москви щодо Ірану. За його словами, Росія не втручається в ситуацію та не надає Тегерану активної допомоги.

Коли РФ не зможе продовжувати бойові дії - думка експерта

Україна може позбавити Росію можливості продовжувати бойові дії у 2027–2028 роках, якщо знищить ключові потужності з виробництва дизельного палива. Про це політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів в інтерв’ю Главреду. За його словами, без дизеля російська армія матиме проблеми із забезпеченням, а економіка РФ втратить ресурси для фінансування війни.

"Дизельного палива не буде ані для армії, ані для функціонування російської економіки. А якщо економіка не працюватиме, не буде грошей на ведення війни. А якщо війна припиниться, почнеться дезінтеграція Росії", - зазначив Загородній.

Експерт також заявив, що Україна вже завдає ударів по об’єктах у районі Нового Уренгоя та може атакувати російську газову інфраструктуру. На його думку, це створить додаткові труднощі для РФ напередодні зими, а систематичне ураження нафтопереробних заводів і обмеження постачання дизеля послабить військові та економічні можливості Росії.

Заяви Трампа щодо війни - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський відверто розповів про скандал із Дональдом Трампом. За його словами, Україна три дні не отримувала частину важливих розвідданих США.

Також Зеленський різко оцінив низку останніх кроків з боку США і пов’язав їх із тиском на Київ. Президент вказав на конкретні технічні та військові обмеження, зокрема на проблему зі зв’язком і поставками, і назвав це ризиком для оборони країни.

Раніше Трамп заявив про значний прогрес у переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні. Водночас він звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну та розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони шкодять світовим ринкам пального.

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