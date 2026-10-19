Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп зробив нові скандальні заяви про війну в Україні й похвалив Росію

Руслана Заклінська
19 жовтня 2026, 23:40
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент США розкритикував Зеленського, заявив про небажання зривати переговори з Путіним і не виключив зустрічі з російським та китайським лідерами.
Трамп зробив нові скандальні заяви про війну в Україні й похвалив Росію
Трамп розкритикував Зеленського й похвалив Росію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

  • Трамп не проти тристоронньої зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном
  • Зеленський нібито не сприяє завершенню війни
  • Президент США не знає, хто наказав обмежити роботу Starlink в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти провести тристоронню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, така зустріч можлива, якщо російський і китайський лідери виявлять відповідне бажання. Про це Трамп повідомив журналістам, передає Clash Report.

"Якщо Путін і Сі захочуть провести тристоронню зустріч у Китаї, я був би не проти", - заявив президент США.

відео дня

Водночас американський лідер сказав, що не хоче переривати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми ведемо переговори з Путіним щодо України, тому я не хочу зривати їх посеред процесу", - сказав Трамп.

Він також стверджував, що Росія нібито поводиться нормально в контексті війни проти України та "особливо нічого не робить". За словами Трампа, подібну позицію займає і Китай на чолі із Сі Цзіньпіном.

"Росія, чесно кажучи, поводилася щодо України цілком нормально - вони не робили нічого особливого, і те саме можна сказати про Китай", - заявив президент США.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Трамп розкритикував Зеленського

Американський президент заявив, що український лідер, на його думку, недостатньо сприяє завершенню війни.

"Зеленський не надто допомагає вирішенню ситуації. Мені здається, він не хоче її припиняти. А я хочу, щоб люди перестали гинути", - заявив Трамп.

Також він відреагував на слова Зеленського про те, що американський президент опинився "на неправильному боці історії". Трамп відповів, що український лідер "сам не розуміє, про що говорить".

Крім того, президент США заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів значну допомогу, але, за його словами, нічого не надала натомість. Трамп вкотре звинуватив Зеленського в тому, що він нібито не погодився на вигідніші умови врегулювання війни раніше.

"Зеленський мав урегулювати цю війну ще дуже давно. Якби він прислухався до мене, то уклав би набагато вигіднішу угоду ще давним-давно", - заявив він.

За словами президента США, завдяки такій домовленості вдалося б урятувати мільйон людей. Водночас Трамп переконаний, що "настав час, щоб від імені України переговори вів хтось інший".

Що Трамп сказав про Starlink в Україні

Під час спілкування з журналістами президента США також запитали, хто віддав наказ обмежити роботу Starlink в Україні.

"Я не знаю, хто це був, але хотів би з’ясувати", - відповів Трамп.

Трамп зробив нові скандальні заяви про війну в Україні й похвалив Росію
Starlink / Інфографіка: Главред

Позиція США щодо санкцій проти РФ

Журналіст запитав Трампа про заяву Зеленського, який наголосив, що скасування санкцій означає підтримку Путіна.

"Я підтримую припинення війни", - відповів американський президент.

На уточнення, як саме це допомагає зупинити бойові дії, Трамп заявив, що саме цим займається протягом життя.

Окремо президент США прокоментував позицію Москви щодо Ірану. За його словами, Росія не втручається в ситуацію та не надає Тегерану активної допомоги.

Коли РФ не зможе продовжувати бойові дії - думка експерта

Україна може позбавити Росію можливості продовжувати бойові дії у 2027–2028 роках, якщо знищить ключові потужності з виробництва дизельного палива. Про це політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів в інтерв’ю Главреду. За його словами, без дизеля російська армія матиме проблеми із забезпеченням, а економіка РФ втратить ресурси для фінансування війни.

"Дизельного палива не буде ані для армії, ані для функціонування російської економіки. А якщо економіка не працюватиме, не буде грошей на ведення війни. А якщо війна припиниться, почнеться дезінтеграція Росії", - зазначив Загородній.

Експерт також заявив, що Україна вже завдає ударів по об’єктах у районі Нового Уренгоя та може атакувати російську газову інфраструктуру. На його думку, це створить додаткові труднощі для РФ напередодні зими, а систематичне ураження нафтопереробних заводів і обмеження постачання дизеля послабить військові та економічні можливості Росії.

Заяви Трампа щодо війни - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський відверто розповів про скандал із Дональдом Трампом. За його словами, Україна три дні не отримувала частину важливих розвідданих США.

Також Зеленський різко оцінив низку останніх кроків з боку США і пов’язав їх із тиском на Київ. Президент вказав на конкретні технічні та військові обмеження, зокрема на проблему зі зв’язком і поставками, і назвав це ризиком для оборони країни.

Раніше Трамп заявив про значний прогрес у переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні. Водночас він звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну та розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони шкодять світовим ринкам пального.

Читайте також:

Про ресурс: Clash Report

Clash Report - це великий міжнародний агрегатор військових новин, OSINT-контенту та аналітики щодо локальних конфліктів.

Проєкт найбільш активний у X (Twitter) та Telegram. Ресурс позиціонує себе як незалежну платформу з оперативною інформацією із зон бойових дій.

Згідно з дослідженнями аналітичних центрів (зокрема, Foundation for Defense of Democracies) та військових експертів, Clash Report тісно пов’язаний із турецьким медіапростором та структурами, наближеними до оборонно-промислового комплексу Туреччини. У редакції працюють колишні турецькі журналісти.

Проєкт набув широкої популярності під час війни в Нагірному Карабаху (2020) та на ранніх етапах повномасштабної війни в Україні, масово публікуючи кадри роботи турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Трамп новини війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп зробив нові скандальні заяви про війну в Україні й похвалив Росію

Трамп зробив нові скандальні заяви про війну в Україні й похвалив Росію

23:40Світ
Коли РФ може масовано атакувати Україну: названо терміни нового обстрілу

Коли РФ може масовано атакувати Україну: названо терміни нового обстрілу

22:36Україна
Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - подробиці

Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - подробиці

22:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

Останні новини

23:40

Трамп зробив нові скандальні заяви про війну в Україні й похвалив Росію

22:43

Тест на IQ: потрібно знайти серце серед равликів за 9 секунд

22:36

Коли РФ може масовано атакувати Україну: названо терміни нового обстрілу

22:03

Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - подробиці

21:37

Миші й щури й близько не підійдуть до оселі: що потрібно зробити восени

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
21:24

Померла колишня дівчина Джастіна Бібера: моделі та молодій мамі було лише 34 роки

21:14

Одна помилка збільшує рахунки за опалення: як правильно налаштувати котелВідео

21:04

Сінді Кроуфорд вперше розповіла про смерть сина

20:31

"Дівчинку вбито в колясці": Зеленський відреагував на удар РФ по Харківщині

Реклама
20:25

Путін не шкодує грошей на бункери: чи може РФ застосувати ядерну зброюВідео

20:16

У київському ТЦК сталася стрілянина - поранено військових і поліцейських

20:01

Відключення світла 20 жовтня: Укренерго назвало час і обсяг обмежень

19:52

США блокують поставки ракет для Patriot, щоб тиснути на Україну - ЗМІ

19:21

Лавров цинічно виправдав удари по Україні і згадав про "захист" російськомовних

19:10

Путіну доповіли про "захоплення" Добропілля: Коваленко розкрив правдуПогляд

19:08

Поява клопів у житлових будинках восени: як захистити квартиру

19:07

Засновник OstUpChuk Сергій Остапчук про професійний трейдинг, навчання та події 2021 року новини компанії

18:51

Як зігріти будинок і витратити менше дров: хитрість, про яку мало хто знаєВідео

18:32

Навіщо садівники розсипають соду у жовтні: неочікуваний результат

18:21

Загинули діти, багато поранених: Росія вдарила по парку на Харківщині

Реклама
18:12

Загроза для заходу та центру України: Ігнат назвав головні цілі атак РФ

18:11

5 знаків зодіаку, для яких кінець жовтня 2026 року стане часом великих змін

18:07

Традиційні обробні дошки відходять у минуле: що стає трендом

17:53

Путін міг не дожити до 74-річчя: екс-депутатка Держдуми РФ назвала причинуВідео

17:44

Відкрито відбір кандидатів до складу Експертної колегії з питань захисту національних інтересів та протидії російській агресії

17:43

"Виявила у себе": Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях

17:41

PROSTRANSTVO ввела в експлуатацію понад 147 тисяч квадратних метрів нерухомості під час повномасштабної війни

17:31

Одна кнопка в авто посилює запотівання вікон: що не варто робити під час дощуВідео

17:28

Навіщо розкладати лавровий лист на грядках: особливості використання

17:26

Наступного року вишня рясно вродить: що обов’язково потрібно зробити до морозів

17:19

Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня

17:02

Яке взуття носити з джинсами восени 2026: стилістка назвала найкращі поєднання

17:02

Навіщо поля масово засівали кульбабою: що таємно добували з коріння

16:57

Щоб смородина рясно плодоносила: що потрібно зробити під час осінньої посадки

16:56

Домовленості не виконані: Зеленський заявив про Starlink та постачання зброї

16:23

Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - в МЗС попередили про небезпечний сценарій

16:18

Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня: Ракам - хвилювання, Водоліям - любов

16:03

Дитяче Євробачення–2026: де дивитися фінал та як голосувати за УкраїнуВідео

15:58

Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

15:45

Туман і сильні дощі насуваються на Україну: де чекати негоди

Реклама
15:29

Горіхи чистяться самі без молотка за 5 хвилин - кухар показав простий спосібВідео

15:17

Без Києва угоди не буде: у Кремлі здивували заявою про мирні переговори

14:56

Зірки "Парочки слідчих" про особисте: Октябрський вперше розповів, чи готовий до стосунків після розлучення, а Буйновська — про складнощі в шлюбі з чоловіком актором

14:51

Понад 118 млн грн для Сил оборони та підтримка соціальних кампаній: результати роботи марафону "Єдині новини" у 2026 році

14:44

"Скоро будуть заброньовані абсолютно всі": в Кабміні анонсували важливі зміни

14:43

Секрет наваристого бульйону не в спеціях: які види м’яса радять поєднувати кухарі

14:34

"Втратила свідомість": народна артистка впала і отримала важкі травми

14:34

Пральна машина сильно трясеться під час віджимання: як усунути проблему самостійно

14:20

Кому потрібна особлива турбота: 4 місяці народження, що страждають мовчки

14:17

Коли у 2026 році міняти літні шини на зимові: що каже закон та чи будуть штрафиВідео

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти