Путін знайшов новий спосіб тиску на США: в ISW розкрили роль Китаю

Москва прагне закріпити за Росією статус рівноправного глобального гравця та посилити позиції у відносинах із Вашингтоном.

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Чому Кремль просуває тристоронній саміт із США та Китаєм / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Кремлю потрібні переговори Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

Москва просуває альтернативну архітектуру безпеки

Диктатор розраховує на поступки від США

Кремль наполягає на тристоронньому саміті за участю США, Росії та Китаю, щоб закріпити за Москвою статус рівноправного учасника глобальної політики та посилити свої позиції у відносинах із Вашингтоном. Російський диктатор Володимир Путін розраховує використати такий формат для просування інтересів РФ, зокрема у питанні війни проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними The Wall Street Journal, Путін запропонував провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном під час телефонної розмови з американським лідером 9 жовтня.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що можливість такої зустрічі обговорюють. Державний секретар США Марко Рубіо також заявив про переговори щодо ініціативи, водночас наголосивши, що остаточних домовленостей поки немає.

Навіщо Кремлю зустріч із лідерами США та Китаю

У ISW вважають, що пропозиція Москви має ширшу мету, ніж організація переговорів щодо війни. Кремль прагне продемонструвати, що Росія залишається одним із ключових центрів світової політики, здатним брати участь у визначенні міжнародного порядку денного нарівні зі Сполученими Штатами та Китаєм.

Тристоронній формат також відповідає прагненню Москви створити альтернативу чинним міжнародним механізмам безпеки. Із весни 2024 року Кремль просуває концепцію альтернативної євразійської архітектури безпеки, яка, за оцінкою аналітиків, має послабити вплив НАТО та західних структур.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

На які поступки від Вашингтона розраховує Путін

В ISW також вважають, що Путін може використати дипломатичну ініціативу для отримання поступок від Вашингтона без реальних кроків до мирного врегулювання війни проти України.

У такому разі сама підготовка до саміту працюватиме на посилення міжнародних позицій Росії, навіть якщо сторони не погодять конкретних рішень щодо припинення бойових дій.

"Путін, імовірно, прагне й надалі покращувати свій імідж в очах президента США Дональда Трампа, аби домогтися від Сполучених Штатів односторонніх поступок на користь Росії - не вживаючи при цьому жодних реальних кроків для встановлення миру в Україні. Досягти цього він планує шляхом вбудовування Росії у відносини між США та КНР", - йдеться у звіті.

Чому США перекладають відповідальність за війну на Україну

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко говорив, що Дональд Трамп свідомо перекладає на Україну відповідальність за продовження війни, аби виправдатися перед американцями напередодні виборів до Конгресу.

За його словами, угода з кремлівським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива лише підкреслює цей курс.

"Очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир'я. А саме це могло б створити для Трампа позитивне інформаційне тло напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада", - зазначає Чаленко.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Путін запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну провести наступного місяця тристоронній саміт, щоб домовитися про припинення війни в Україні на вигідних для Москви умовах.

Державний секретар США Марко Рубіо говорив, що обговорення зустрічі трьох лідерів вже були, але остаточно її, ймовірно, ще не узгодили. Він також додав, що позиція Трампа чітка: він хоче, щоб війна між Україною та Росією закінчилася.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути країну-агресорку Росію до продовження війни проти України. Київ натомість підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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