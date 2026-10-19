На Сонці відбувся спалах червоного рівня: магнітна буря насувається на Землю

Дослідники попередили, коли метеочутливі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 19-22 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли почнеться нова магнітна буря

Якої сили буде геомагнітний шторм

Як зміниться геомагнітна активність у найближчі три дні

Після короткотривалої перерви магнітна буря знову атакує Землю. Про це свідчать дані Британської геологічної служби. Новий геомагнітний шторм буде на рівні G1.

Дослідники прогнозують, що почнеться він 20-21 жовтня. Попередньо, магнітна буря буде короткотривалою. Вже до 22 жовтня ситуація стабілізується.

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Магнітна буря 2021 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, сьогодні, 19 жовтня, К-індекс буде триматися на рівні 4,7, тобто жовтого рівня. Сонячний спалах М1 відповідатиме червоному рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

Завтра, 20 жовтня, К-індекс залишиться на такому ж рівні. Знизиться показник вже 21 жовтня до 3,7, що відповідає зеленому рівню.

Геомагнітна активність 19-21 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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