У київському ТЦК сталася стрілянина - поранено військових і поліцейських

У приміщенні Печерського ТЦК поранено шістьох осіб.

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У ТЦК в Києві сталася стрілянина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

У ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина

Поранено трьох поліцейських і трьох військовослужбовців

Стрільця затримали

У приміщенні територіального центру комплектування (ТЦК) на Печерську в Києві сталася стрілянина. Поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців. Про це повідомила Нацполіція.

"Поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні. відео дня

За попередньою інформацією, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до ТЦК через порушення законодавства про мобілізацію. Стрільця затримали на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини стрілянини.

Інциденти з ТЦК в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Одеський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку після появи в соцмережах відео сутички військового з підлітком. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зазначили в Одеському ТЦК та СП.

Львівський обласний ТЦК та СП повідомив про смертельне поранення військовослужбовця під час перевірки військово-облікових документів. Нападник, 25-річний місцевий мешканець, поранив військовослужбовця, який помер у кареті швидкої, а поліцейський здійснив два постріли і поранив нападника в ногу.

ГУ Нацполіції в Одеській області повідомило про інцидент, в якому працівник РТЦК наїхав автомобілем на дитину і залишив місце ДТП. Потерпілий віком два з половиною роки отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

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