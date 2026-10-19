У київському ТЦК сталася стрілянина - поранено військових і поліцейських

Що відомо:
- У ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина
- Поранено трьох поліцейських і трьох військовослужбовців
- Стрільця затримали
У приміщенні територіального центру комплектування (ТЦК) на Печерську в Києві сталася стрілянина. Поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців. Про це повідомила Нацполіція.
"Поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.відео дня
За попередньою інформацією, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до ТЦК через порушення законодавства про мобілізацію. Стрільця затримали на місці.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини стрілянини.
Інциденти з ТЦК в Україні - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, Одеський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку після появи в соцмережах відео сутички військового з підлітком. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зазначили в Одеському ТЦК та СП.
Львівський обласний ТЦК та СП повідомив про смертельне поранення військовослужбовця під час перевірки військово-облікових документів. Нападник, 25-річний місцевий мешканець, поранив військовослужбовця, який помер у кареті швидкої, а поліцейський здійснив два постріли і поранив нападника в ногу.
ГУ Нацполіції в Одеській області повідомило про інцидент, в якому працівник РТЦК наїхав автомобілем на дитину і залишив місце ДТП. Потерпілий віком два з половиною роки отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
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Про джерело: Національна поліція України
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