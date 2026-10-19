Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У київському ТЦК сталася стрілянина - поранено військових і поліцейських

Руслана Заклінська
19 жовтня 2026, 20:16
google news Підпишіться
на нас в Google
У приміщенні Печерського ТЦК поранено шістьох осіб.
У київському ТЦК сталася стрілянина - поранено військових і поліцейських
У ТЦК в Києві сталася стрілянина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • У ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина
  • Поранено трьох поліцейських і трьох військовослужбовців
  • Стрільця затримали

У приміщенні територіального центру комплектування (ТЦК) на Печерську в Києві сталася стрілянина. Поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців. Про це повідомила Нацполіція.

"Поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За попередньою інформацією, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до ТЦК через порушення законодавства про мобілізацію. Стрільця затримали на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини стрілянини.

Інциденти з ТЦК в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Одеський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку після появи в соцмережах відео сутички військового з підлітком. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зазначили в Одеському ТЦК та СП.

Львівський обласний ТЦК та СП повідомив про смертельне поранення військовослужбовця під час перевірки військово-облікових документів. Нападник, 25-річний місцевий мешканець, поранив військовослужбовця, який помер у кареті швидкої, а поліцейський здійснив два постріли і поранив нападника в ногу.

ГУ Нацполіції в Одеській області повідомило про інцидент, в якому працівник РТЦК наїхав автомобілем на дитину і залишив місце ДТП. Потерпілий віком два з половиною роки отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва новини України стрілянина у Києві стрільба ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - подробиці

Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - подробиці

22:03Україна
"Дівчинку вбито в колясці": Зеленський відреагував на удар РФ по Харківщині

"Дівчинку вбито в колясці": Зеленський відреагував на удар РФ по Харківщині

20:31Війна
У київському ТЦК сталася стрілянина - поранено військових і поліцейських

У київському ТЦК сталася стрілянина - поранено військових і поліцейських

20:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

Останні новини

22:03

Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - подробиці

21:37

Миші й щури й близько не підійдуть до оселі: що потрібно зробити восени

21:24

Померла колишня дівчина Джастіна Бібера: моделі та молодій мамі було лише 34 роки

21:14

Одна помилка збільшує рахунки за опалення: як правильно налаштувати котелВідео

21:04

Сінді Кроуфорд вперше розповіла про смерть сина

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
20:31

"Дівчинку вбито в колясці": Зеленський відреагував на удар РФ по Харківщині

20:25

Путін не шкодує грошей на бункери: чи може РФ застосувати ядерну зброюВідео

20:16

У київському ТЦК сталася стрілянина - поранено військових і поліцейських

20:01

Відключення світла 20 жовтня: Укренерго назвало час і обсяг обмежень

Реклама
19:52

США блокують поставки ракет для Patriot, щоб тиснути на Україну - ЗМІ

19:21

Лавров цинічно виправдав удари по Україні і згадав про "захист" російськомовних

19:10

Путіну доповіли про "захоплення" Добропілля: Коваленко розкрив правдуПогляд

19:08

Поява клопів у житлових будинках восени: як захистити квартиру

19:07

Засновник OstUpChuk Сергій Остапчук про професійний трейдинг, навчання та події 2021 року новини компанії

18:51

Як зігріти будинок і витратити менше дров: хитрість, про яку мало хто знаєВідео

18:32

Навіщо садівники розсипають соду у жовтні: неочікуваний результат

18:21

Загинули діти, багато поранених: Росія вдарила по парку на Харківщині

18:12

Загроза для заходу та центру України: Ігнат назвав головні цілі атак РФ

18:11

5 знаків зодіаку, для яких кінець жовтня 2026 року стане часом великих змін

18:07

Традиційні обробні дошки відходять у минуле: що стає трендом

Реклама
17:53

Путін міг не дожити до 74-річчя: екс-депутатка Держдуми РФ назвала причинуВідео

17:44

Відкрито відбір кандидатів до складу Експертної колегії з питань захисту національних інтересів та протидії російській агресії

17:43

"Виявила у себе": Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях

17:41

PROSTRANSTVO ввела в експлуатацію понад 147 тисяч квадратних метрів нерухомості під час повномасштабної війни

17:31

Одна кнопка в авто посилює запотівання вікон: що не варто робити під час дощуВідео

17:28

Навіщо розкладати лавровий лист на грядках: особливості використання

17:26

Наступного року вишня рясно вродить: що обов’язково потрібно зробити до морозів

17:19

Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня

17:02

Яке взуття носити з джинсами восени 2026: стилістка назвала найкращі поєднання

17:02

Навіщо поля масово засівали кульбабою: що таємно добували з коріння

16:57

Щоб смородина рясно плодоносила: що потрібно зробити під час осінньої посадки

16:56

Домовленості не виконані: Зеленський заявив про Starlink та постачання зброї

16:23

Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - в МЗС попередили про небезпечний сценарій

16:18

Гороскоп на завтра, 20 жовтня: Ракам - хвилювання, Водоліям - любов

16:03

Дитяче Євробачення–2026: де дивитися фінал та як голосувати за УкраїнуВідео

15:58

Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

15:45

Туман і сильні дощі насуваються на Україну: де чекати негоди

15:29

Горіхи чистяться самі без молотка за 5 хвилин - кухар показав простий спосібВідео

15:17

Без Києва угоди не буде: у Кремлі здивували заявою про мирні переговори

14:56

Зірки "Парочки слідчих" про особисте: Октябрський вперше розповів, чи готовий до стосунків після розлучення, а Буйновська — про складнощі в шлюбі з чоловіком актором

Реклама
14:51

Понад 118 млн грн для Сил оборони та підтримка соціальних кампаній: результати роботи марафону "Єдині новини" у 2026 році

14:44

"Скоро будуть заброньовані абсолютно всі": в Кабміні анонсували важливі зміни

14:43

Секрет наваристого бульйону не в спеціях: які види м’яса радять поєднувати кухарі

14:34

"Втратила свідомість": народна артистка впала і отримала важкі травми

14:34

Пральна машина сильно трясеться під час віджимання: як усунути проблему самостійно

14:20

Кому потрібна особлива турбота: 4 місяці народження, що страждають мовчки

14:17

Коли у 2026 році міняти літні шини на зимові: що каже закон та чи будуть штрафиВідео

13:59

Уряд оновив умови "єОселі" для кількох категорій громадян

13:43

"Зараз з колишнім": Лорак зробила несподівану заяву про Мурата Налчаджіоглу

13:43

Релігійні свята листопада 2026: коли Михаїла, Андрія та початок посту

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти