"Розблокувала нарешті": Олена Тополя звернулася до колишнього

Вадим Лисиця розповів про стосунки зі співачкою.

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Олена Тополя звернулася до Вадима Лисиці / колаж: Главред, скріншот із відео

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Олена Тополя розблокувала Вадима Лисицю

Чи можливий новий творчий проєкт екс-пари

Відомий український продюсер Вадим Лисиця порушив мовчання і розповів про стосунки зі своєю колишньою коханою Оленою Тополею. В інтерв’ю "Наодинці з гламуром" він зізнався, що через 16 років після розставання екс-парі вдалося врегулювати конфлікти.

Між Оленою та Вадимом тривалий час зберігалася напружена атмосфера після скандального розриву. Однак нещодавно співачка несподівано зв’язалася зі своїм колишнім обранцем з суто ділового питання. Продюсер розповів, що артистка попросила допомогти їй відновити доступ до сторінок у соцмережах, які він колись створював і адміністрував. За словами Лисиці, допомогти в цьому питанні він уже не зміг, оскільки старі акаунти давно були видалені, але саме ця необхідність змусила Олену розблокувати його в соцмережах.

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Олена Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Вона попросила мене допомогти з її соцмережами, бо колись я їх створював і деякий час був їхнім власником. Там виникли якісь складнощі з рекламою. Але, на жаль, я їй допомогти не зміг, бо всі ці сторінки вже давно видалені з мого акаунта. Це було наприкінці цього літа", - поділився продюсер.

Незважаючи на зняття блокування в соцмережах і те, що Лисиця знає про недавній скандал із викладеними відео співачки, він не планує відновлювати спілкування чи записувати спільні хіти. Вадим зізнався, що не готовий до творчої роботи з Оленою, а своїй нинішній дружині Ірині він пообіцяв остаточно закрити тему минулого.

Олена Тополя - стосунки з Вадимом Лисицею / скрін з відео

"Просто енергетично це важко. Коли ти створюєш пісню, це дуже інтимний процес, і потрібно мати з людиною дуже відкриті, зрозумілі стосунки, які дозволять певні гострі моменти, ці творчі конфлікти, пройти нормально й досягти результату. А з Оленою, на жаль, цього вже давно немає… Я не стежу, але вона мене розблокувала в Instagram, бо треба було перевірити соцмережі. Так само у Facebook розблокувала нарешті. Але я не знаю, про що спілкуватися, чесно", - підсумував Вадим Лисиця.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

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