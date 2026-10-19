Лавров цинічно виправдав удари по Україні і згадав про 'захист' російськомовних

Глава російського МЗС Сергій Лавров знову озвучив пропагандистські тези про війну проти України.

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Лавров цинічно збрехав про російські атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Лавров:

РФ нібито не атакує цивільну інфраструктуру України

Релігія є одним із тригерів війни

Москви нібито бореться за права російськомовних українців

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російські війська нібито не атакували цивільну інфраструктуру України, за винятком об’єктів, які, за його словами, сприяли "терористичним актам" на території РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ, цитуючи заяви Лаврова.

Глава МЗС країни-агресора також повторив пропагандистське твердження Москви про те, що Росія нібито "бореться за права російськомовних людей" на території України.

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Крім того, Лавров заявив, що релігійний чинник нібито став одним із тригерів "українського конфлікту". За його словами, Заходу було б комфортніше, якби в Україні замість християнських цінностей орієнтувалися на "вільнодумство", яке, як стверджує російський міністр, насаджується в Європі.

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Водночас заяви Лаврова про нібито відсутність російських ударів по цивільній інфраструктурі суперечать численним задокументованим атакам РФ на українські міста, житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Російські обстріли призводили до загибелі й поранення цивільних, а також до масштабних пошкоджень енергетичних об’єктів.

Чи може Росія влаштовувати щоденні атаки - думка експерта

Росія може поширити тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста. Водночас підтримувати високий темп масованих ударів одразу на кількох напрямках російським військам буде складно, розповів Главреду командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки Росія здійснює приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив він.

Удар по Україні 19 жовтня - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Повітряні сили зазначили, що росіяни використали для удару балістику, крилаті ракети і рій дронів. За даними ПС, силами ППО було збито або придушено 247 цілей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці нічної балістичної атаки та її наслідків. Він зазначив, що по Києву випустили 16 ракет і понад 200 дронів під час кількох хвиль ударів. Унаслідок атак є загиблі і поранені, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без електропостачання.

Команда контактного зоопарку "Звірополіс" повідомила про наслідки удару по торгово‑розважальному центру Cosmo Multimall у Києві. Вони інформували, що усі тварини вціліли і наразі проводиться їх евакуація та забезпечення безпеки.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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