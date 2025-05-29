Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

Продовжує дорожчати один з популярних серед українців продуктів – експерт дав прогноз.

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В Україні різко подорожчав важливий продукт/ колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

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Чому в Україні продовжує дорожчати курятина

Скільки за неї доведеться віддати

Ціни на курятину в Україні продовжують рости. Лише за місяць цей продукт подорожчав на 24,73 грн. Про це свідчать дані Мінфіну. Загалом від початку поточного року ціни на куряче м’ясо збільшились на 7%.

Виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко пояснив, чому ціна на курятину продовжує рости й що буде з вартістю цього продукту далі, пише "Фокус".

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У виданні зазначають, що ціна на курятину упродовж двох місяців – квітня і травня – зростала наступним чином:

куряче стегно – від 117,12 грн за кілограм у квітні ціна зросла до 125,77 грн/кг у травні (станом на 28 травня);

гомілка – від 86,17 грн у квітні до 91,25 грн/кг наприкінці травня;

тушка – від 97,92 грн у квітні до 108,73 грн/кг станом на 28 травня;

куряче філе – від 188,40 грн за кг у квітня до 209,31 грн/кг наприкінці травня.

Карпенко зазначає, що ціна на курятину росте, першочергово, через те, що упродовж 2025 року дорожчають зернові та продукти перероблювання олійних культур.

"Виробництво м’яса птиці і яєць за підсумками 4 місяців 2025 року відповідає показникам за аналогічний період минулого року. Тобто пропозиція знаходиться в межах минулорічних показників. Ціни на м'ясо птиці, як і на яйця, перебувають під тиском складових собівартості виробництва, а вони, на жаль, за останній час суттєво зросли. Відповідно виробники вимушені були реагувати на ці зміни і підвищувати ціни реалізації", – експерт.

За його словами, надалі можна очікувати стабілізації цін на цей вид м’яса. Крім цього, влітку зазвичай реалізаційні ціни промислових виробників незначно, але спадають. Проте Карпенко каже, що про зниження вартості продуктів птахівництва говорити поки що немає підстав.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українці хапаються за голову через вартість ягід. Високі ціни зумовлені заморозками під час цвітіння та холодною погодою.

Також раніше повідомлялося, що в Україні вдвічі подорожчав сезонний овоч. Ціни на овоч, сезон якого на носі, буквально за місяць зросли вдвічі.

Нагадаємо, ціни впали на 20% – в Україні стрімко дешевшає один з найпопулярніших овочів. Попри падіння цін, капуста все ще в 3,6 раза дорожча, ніж торік.

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Хто такий Сергій Карпенко? Сергій Карпенко - виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України". Приєднався до асоціації у 2003 році. З 2006 року обіймає посаду виконавчого директора. Закінчив Національний аграрний університет, здобувши освіту в галузі аграрного менеджменту.

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