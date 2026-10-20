Трамп хоче примусити Україну до угоди на умовах Путіна щодо Донбасу - NYT

Києву пропонують заробити в обмін на територіальні поступки, на які Україна категорично не погоджувалася.

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США хочуть, щоб на поступки підшла Україна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/DonaldTrump

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В США хочуть, щоб Україна поступилася Донбасом в обмін на економічну вигоду

Віткофф має обговорити цю пропозицію з Зеленським

Після зустрічі з українською стороною представники США полетять до Путіна

Президент США Дональд Трамп намагається тиснути на українського лідера Володимира Зеленського щодо прийняття мирної угоди на умовах кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє The New York Times, американська сторона пропонує Києву відмовитися від претензій на окуповані території сходу країни, в обмін на економічну вигоду.

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Саме це планує обговорити з Зеленським спецпосланець Трампа Віткофф в Осло 20 жовтня. Фактично, США пропонують Україні заробити на угоді, навіть якщо вона буде укладена переважно на умовах країни-агресора Росії.

"Наступного дня Віткофф і Кушнер вирушать до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з Путіним у його рідному місті. Очікується, що там представники Трампа зроблять черговий крок у своїх зусиллях продемонструвати переваги укладання угод із Путіним", - додали у статті.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Як зупинити війну без втрати Донбасу - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, розміщення миротворчого контингенту - єдиний варіант зупинити війну в Україні без втрати Донецької області.

Але при цьому позиція Кремля щодо будь-якої іноземної військової присутності на Донбасі залишається незмінно негативною. У такому випадку склад місії не обов'язково має бути євроатлантичним - саме національна належність учасників стає предметом торгу з Москвою.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушить до Норвегії на черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні, а потім поїде до Росії на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути Росію до продовження війни проти України. Київ натомість підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії.

Напередодні у Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вийде, навіть попри американське посередництво.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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