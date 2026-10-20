РФ вдарила по мирних людях поблизу автодороги Київ-Одеса: є загиблі і поранені

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-mirnym-lyudyam-vblizi-avtodorogi-kiev-odessa-est-pogibshie-i-ranenye-10805609.html Посилання скопійоване

Влучання було неподалік одного з торговельних центрів / Колаж: Главред, фото: t.me/press_kobl

Коротко:

РФ атакувала людей біля автодороги Київ-Одеса

У Фастівському районі горять машини

Внаслідок атаки є загиблі і постраждалі

Країна-агресор Росія вранці 20 жовтня атакувала дроном Фастівський район. Ворог завдав удару по мирних людях, які їхали на роботу, у своїх справах.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, на автодорозі Київ-Одеса горять автомобілі. Попередньо, є загиблі та травмовані.

відео дня

"За кожною такою новиною - людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений. Більш детальна інформація - згодом", - додав він.

Київська обласна прокуратура повідомила, що за попередніми даними, внаслідок атаки ворожого безпілотника зафіксовано влучання поблизу автодороги Київ - Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів.

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

"На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежений. За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.

Коли РФ може масовано атакувати Україну - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія здатна завдавати комбінованих ударів по Україні з мінімальним інтервалом у три-чотири доби. Це найменший інтервал, а загалом масовані атаки можливі раз на тиждень.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Тому наступної атаки можна очікувати вже за кілька днів. Утім, назвати конкретну дату складно: вона залежить від готовності російських військ, наявних запасів озброєння та здатності організувати черговий обстріл.

Удари РФ по Київщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київській області балістичними та крилатими ракетами й ударними безпілотниками.

Раніше, 9 жовтня, удар по Бучанському району Київської області припав на складські приміщення. Одного з трьох постраждалих госпіталізували, ще двом медики надали допомогу безпосередньо на місці.

Напередодні, 8 жовтня, внаслідок ударів російських БпЛА виникла пожежа на одному з логістичних об’єктів у Бучанському районі Київщини. Інформації про постраждалих не було.

Більше новин:

Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред