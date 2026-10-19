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Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - подробиці

Руслана Заклінська
19 жовтня 2026, 22:03
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Зеленський подякував Папі за підтримку України та побажав йому швидкого відновлення після операції.
Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - подробиці
Зеленський поговорив із Папою Римським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Папа Лев XIV провів телефонну розмову із Зеленським
  • Понтифік закликав допомогти жителям окупованих Олешок
  • Зеленський розповів про посилення російських атак

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. Головною темою стала гуманітарна катастрофа в тимчасово окупованих Олешках. Про це розповів глава держави у Telegram.

За словами президента, він детально поінформував понтифіка про російські удари по українських містах і громадах, а також про загострення ситуації в Олешках. Зеленський зазначив, що Україна працює над рішеннями, які допоможуть людям у місті.

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"Його Святість поінформував про контакти з російською стороною із цього приводу", - повідомив глава держави.

Під час розмови президент України також розповів про безпекові загрози та російську ескалацію. Зокрема, він звернув увагу на випадки, коли Україна не отримувала завчасних попереджень від партнерів про російські балістичні атаки.

За словами Зеленського, така ситуація повторилася вже тричі за останній час.

"Побажав Його Святості повного та швидкого відновлення після операції. Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам’ятає про Україну та молиться за наших людей", - розповів президент.

Що кажуть у Ватикані

Як пише Vatican News, під час розмови Лев XIV нагадав про складну ситуацію в Олешках і згадав про своє звернення до президента РФ щодо гуманітарного припинення вогню.

Понтифік висловив сподівання, що співпраця сторін дасть змогу доставити цивільному населенню продовольство та медичну допомогу, а також забезпечити добровільну й безпечну евакуацію людей. У Святому Престолі наголосили, що Папа підтвердив готовність і надалі сприяти діалогу та встановленню миру.

Папа Римський і ситуація в Олешках - новини за темою

Нагадаємо, 16 жовтня Лев XIV звернувся до російського лідера з проханням щодо ситуації в Олешках. Понтифік у розмові попросив про перемир'я для доставки продовольства, ліків та евакуації цивільного населення.

Як раніше повідомляв Главред, Папа Римський виступив із заявою про війну в Україні. Він наголошував на необхідності діалогу і закликав до переговорів.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив про нічну операцію з доставки гуманітарної допомоги в Олешки. За словами міністра, Сили оборони доставили майже 4 тонни продуктів, медикаментів та дитячих наборів.

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Про персону: Папа Лев XIV

Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; ім'я при народженні Рóберт Фрéнсіс Прéвост; англ. Robert Francis Prevost; нар. 14 вересня 1955, Чикаго, Іллінойс, США) - 267-й Папа Римський (від 8 травня 2025 року), американсько-перуанський католицький прелат, який є главою Католицької церкви та сувереном Держави-міста Ватикан, пише Вікіпедія.

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