Мерц закликав прокинутися: що Путін планує щодо України та Європи

Канцлер ФРН визнав, що Європа фінансує Україну без допомоги США, і заявив про курс на оборонну самостійність.

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Росія взялася розхитувати весь континент, вважає Мерц / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне із заяви Мерца:

Путін прагне підірвати демократію в Європі

Європа фінансує Україну без допомоги США

ЄС реформує оборону, щоб менше залежати від Вашингтона

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг європейців від самозаспокоєння. За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін прагне не лише перемогти Україну, а й підірвати демократію в Європі, повідомляє Bloomberg.

Головну небезпеку політик вбачає не на лінії фронту, а всередині самих європейських країн.

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"Найбільше мене турбує недооцінений вплив Росії на наші суспільства. Росія перебуває на шляху до дестабілізації всього політичного ладу на нашому європейському континенті", - заявив Мерц.

На переконання канцлера, частина європейців, зокрема німців, досі недооцінює масштаб небезпеки.

"Вони не розуміють, якою насправді є мета Росії. Мова йде не лише про територіальні завоювання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції", - підкреслив Мерц.

Підтримка України без США

Окремо канцлер торкнувся фінансового тягаря війни. Німеччина разом з іншими європейськими та неамериканськими союзниками оплачує оборонні потреби та техніку для України без участі Вашингтона.

"Це справді велике навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського Союзу. Але ми це робимо і намагаємося продовжувати робити це, доки не закінчиться ця жахлива війна", - зазначив канцлер.

Заява пролунала на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Києвом. За даними Bloomberg, європейські лідери шукають способи деескалації конфлікту, який триває вже тиждень і в якому президент США Дональд Трамп фактично став на бік Москви. Вашингтон вимагає від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, а президент Володимир Зеленський звинуватив Трампа у спробі змусити Київ капітулювати перед Кремлем.

Мерц розповідає, що на кожній зустрічі з Трампом доводить йому: стабільна Європа та ЄС як надійний партнер у світі відповідають інтересам самих американців.

Курс на оборонну самостійність

За словами канцлера, напруженість між США та Україною змусила європейські уряди тверезіше оцінити ситуацію. Тепер вони перебудовують власну оборонну систему, щоб менше залежати від Вашингтона.

"Ми чуємо тривожний сигнал. І ми намагаємося поставити себе в таке становище, яке дозволить нам бути достатньо сильними, щоб конкурувати й самостійно захищати себе в рамках НАТО", - підсумував Мерц.

Bloomberg нагадує, що Європа дедалі реальніше ризикує підтримувати Україну самотужки. Європейські лідери відстоюють санкції проти Москви й наполягають, що Київ не повинен поступатися територіями в рамках мирного врегулювання. При цьому вони розуміють, що найближчим часом не зможуть замінити американську протиповітряну оборону та обмін розвідданими, а в кількох столицях ось-ось розпочнеться напружений виборчий сезон.

Як писав Главред, 4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неофіційним візитом. Причину, через яку поїздка відбулася саме зараз, політик пояснив одразу після прибуття поїздом - на вокзалі в українській столиці.

"Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", - заявив Мерц.

Після зустрічі з Мерцем президент України Володимир Зеленський оголосив про новий пакет підтримки від Німеччини на суму понад 1,3 млрд євро. Він передбачає постачання зброї для потреб України, а також допомогу енергетичному сектору напередодні зими.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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