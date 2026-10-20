Дрони кілька годин атакували паливний об’єкт РФ: горить станція 'Нікольське'

Об'єкт кілька годин перебував під атакою безпілотників, у мережі з'явилися кадри масштабної пожежі.

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Дрони атакували ЛВДС "Нікольське" в РФ / колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Під Мічурінськом горить ЛВДС "Нікольське"

Станція кілька годин була під атакою дронів

Об'єкт входить до магістральної системи "Дружба"

У Тамбовській області країни-агресора Росії 20 жовтня спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Нікольське" поблизу міста Мічурінськ. Пожежа почалася після нальоту безпілотників, який тривав кілька годин. Про це пише Exilenova+.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно сильне полум'я на території підприємства.

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Російська влада масштаб руйнувань і наслідки атаки поки не коментувала.

"Місцеві жителі повідомляють, що горить резервуар із дизельним паливом", - йдеться у повідомленні.

Відео пожежі на ЛВДС "Нікольське" можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Варто додати, що ЛВДС "Нікольське" розташована в Мічуринському районі й належить до паливної інфраструктури РФ. Через неї проходить магістральна система "Дружба", а сама станція приймає, зберігає та розподіляє нафтопродукти.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Чому далекобійні удари ЗСУ можуть посилитися взимку

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що українські далекобійні безпілотники можуть уражати цілі на відстані понад 3000 км, а атака на Новий Уренгой стала демонстрацією можливостей Сил оборони.

За його словами, в разі продовження російських ударів по Україні кількість таких операцій може зрости.

"Приблизно 2800–3200 км. Ніхто, особливо росіяни, не очікував, що ми туди дістанемося. Реальність війни передбачає нарощування безпілотної складової, і ми швидко працюємо. Якщо Росія продовжить терор, таких ударів буде набагато більше", - наголосив він.

Окремо "Лука" звернув увагу на можливий вплив масштабних перебоїв з електропостачанням у найбільших містах Росії. На його думку, такі події можуть посилити суспільне невдоволення та створити додатковий тиск на російське керівництво.

Удари по території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили оборони в ніч на 18 жовтня уразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Удар став частиною масованої атаки безпілотників на Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під ударом опинився й дата-центр "ВКонтакте".

16 жовтня масована нічна атака безпілотників змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.

Також 16 жовтня Сили оборони України атакували Сургутський завод зі стабілізації конденсату "Газпрому" в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ. Об'єкт розташований приблизно за 2400 км від українського кордону.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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