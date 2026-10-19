Відключення світла 20 жовтня: Укренерго назвало час і обсяг обмежень

Обмеження запроваджують через наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах.

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Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: magnific.com

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В частині регіонів України вимикатимуть світло

Графіки діятимуть із 06:00 до 23:59

Обсяг відключень для населення - від 1 до 2 черг

У вівторок, 20 жовтня, в Україні застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. У частині регіонів світло вимикатимуть погодинно. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, з 06:00 до 23:59 у всіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. У цей самий період у частині областей застосовуватимуть погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від 1 до 2 черг.

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Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В Укренерго попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українцям радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Енергетики також закликали ощадливо споживати електроенергію в години, коли світло є за графіком.

Якими можуть бути відключення світла взимку - прогноз експерта

Взимку українці можуть залишатися без електроенергії щонайменше шість годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, за середньодобової температури -10°C і відсутності нових масштабних обстрілів світло можуть вимикати на дві години вранці та на три-чотири години ввечері.

За словами експерта, найвідчутніші обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області.

Ігнатьєв пояснив, що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, що ускладнить балансування енергосистеми.

"Найважче місце - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - наголосив експерт в ефірі Ранок.LIVE.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що київські ТЕЦ припинили виробляти електроенергію і наразі використовуються переважно для теплопостачання. Після нічних ударів під удари потрапили ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька станція.

Укренерго повідомило про застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 06:00 до 23:59. Обмеження для всіх категорій споживачів можуть становити від 1 до 2 черг.

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про повторні удари по енергетичній інфраструктурі області. Він зауважив, що у низці регіонів зафіксовані масовані атаки на енергетику. Укренерго інформувало про знеструмлення в десяти областях і понад пів мільйона сімей без світла.

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Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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