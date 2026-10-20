"Не зрозумієш, що це вона": відомий продюсер розповів про справжню Могилевську

Ви дізнаєтеся:
- Чим Наталія Могилевська дивує поза сценою
- Чому артистку важко впізнати на вулиці
Український музичний продюсер Вадим Лисиця поділився несподіваними подробицями про характер відомої співачки Наталії Могилевської. За його словами, у проєкті "Наодинці з гламуром" сценічний імідж артистки кардинально відрізняється від того, як вона поводиться у повсякденному житті.
Продюсер розповів, що якщо на сцені Могилевська завжди виглядає як справжня діва, то в побуті вона абсолютно не прагне привертати до себе зайвої уваги. Вадим зазначив, що співачка набагато простіша, ніж здається на перший погляд.
"Зазвичай артисти втілюють певний образ, вони змінюються. Наприклад, Наталія Могилевська виходить на сцену королевою, вона завжди так виглядає і робить це саме так. А в житті вона набагато простіша, схожа на звичайну людину. Тобто іноді йдеш вулицею і не зрозумієш, що це саме вона", - поділився Лисиця.
Він також додав, що для співачки абсолютно не чужі прості радості життя, а комфорт в одязі та смачна їжа для неї набагато важливіший за пафос.
"Вона так любить простоту. Може прийти в треніках, їсти шаурму при тобі, говорити щось, але на сцені вона - королева", - підсумував продюсер.
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Раніше Главред повідомляв, що Вадим Лисиця відверто висловився про спілкування з екс-коханою Оленою Тополею. У новому інтерв'ю продюсер розповів, що через 16 років після розриву їм вдалося повністю вирішити всі давні конфлікти.
Також Надя Дорофєєва відверто розповіла фанатам про проблеми зі здоров’ям, з якими зіткнулася в минулому. За словами популярної артистки, ще у 2017 році в неї виявили фіброаденому молочної залози, яку довелося видалити хірургічним шляхом.
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Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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