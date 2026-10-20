"Не зрозумієш, що це вона": відомий продюсер розповів про справжню Могилевську

Вадим Лисиця розповів правду про Наталію Могилевську поза сценою та камерами.

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Наталія Могилевська - яка насправді / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чим Наталія Могилевська дивує поза сценою

Чому артистку важко впізнати на вулиці

Український музичний продюсер Вадим Лисиця поділився несподіваними подробицями про характер відомої співачки Наталії Могилевської. За його словами, у проєкті "Наодинці з гламуром" сценічний імідж артистки кардинально відрізняється від того, як вона поводиться у повсякденному житті.

Продюсер розповів, що якщо на сцені Могилевська завжди виглядає як справжня діва, то в побуті вона абсолютно не прагне привертати до себе зайвої уваги. Вадим зазначив, що співачка набагато простіша, ніж здається на перший погляд.

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Наталія Могилевська - публічний образ / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Зазвичай артисти втілюють певний образ, вони змінюються. Наприклад, Наталія Могилевська виходить на сцену королевою, вона завжди так виглядає і робить це саме так. А в житті вона набагато простіша, схожа на звичайну людину. Тобто іноді йдеш вулицею і не зрозумієш, що це саме вона", - поділився Лисиця.

Він також додав, що для співачки абсолютно не чужі прості радості життя, а комфорт в одязі та смачна їжа для неї набагато важливіший за пафос.

Наталія Могилевська вдома / скрін з відео

"Вона так любить простоту. Може прийти в треніках, їсти шаурму при тобі, говорити щось, але на сцені вона - королева", - підсумував продюсер.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Вадим Лисиця відверто висловився про спілкування з екс-коханою Оленою Тополею. У новому інтерв'ю продюсер розповів, що через 16 років після розриву їм вдалося повністю вирішити всі давні конфлікти.

Також Надя Дорофєєва відверто розповіла фанатам про проблеми зі здоров’ям, з якими зіткнулася в минулому. За словами популярної артистки, ще у 2017 році в неї виявили фіброаденому молочної залози, яку довелося видалити хірургічним шляхом.

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Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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