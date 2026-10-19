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Сінді Кроуфорд вперше розповіла про смерть сина

Олена Кюпелі
19 жовтня 2026, 21:04
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Популярна модель вперше відкрито прокоментувала смерть свого сина.
Сінді Кроуфорд розбита горем через смерть сина
Сінді Кроуфорд у розпачі через смерть сина / Колаж Главред, фото Instagram/cindycrawford

Коротко:

  • Що сказала Сінді Кроуфорд
  • За що вона йому дякувала

Супермодель Сінді Кроуфорд вперше публічно звернулася до шанувальників після смерті свого сина Преслі Гербера.

Молодий чоловік помер 20 вересня у віці 27 років, а обставини його загибелі досі з’ясовуються. Родина важко переживає втрату і просить поважати її право на особистий простір.

відео дня

18 жовтня знаменитість опублікувала в соціальних мережах чорно-білий знімок сина і зізналася, що близькі досі не можуть змиритися з тим, що сталося.

Кроуфорд назвала Преслі чудовою людиною, яка вміла кохати й сама була оточена любов’ю. За словами моделі, родина пишається тим, з якою добротою та відкритістю він ставився до оточуючих.

Сінді Кроуфорд поділилася своїм горем
Сінді Кроуфорд поділилася своїм горем / Фото Instagram/cindycrawford

У своєму зверненні Сінді також зазначила, що вважає себе щасливою завдяки тим 27 рокам, які Преслі провів поруч із рідними. Публікацію підписали сама модель, її чоловік Ренді Гербер та їхня донька Кайя.

Смерть Преслі розслідують як можливе передозування

Преслі Гербер помер у реабілітаційному закладі в Каліфорнії. Поліція Санта-Моніки повідомила, що розглядає інцидент як ймовірне передозування. При цьому слідчі не виявили ознак насильницької смерті.

Остаточна причина смерті поки що не встановлена. Судово-медичне обстеження було проведено, однак для завершення експертизи знадобилися додаткові аналізи.

Преслі був старшою дитиною Сінді Кроуфорд та підприємця Ренді Гербера. Він також був старшим братом моделі та актриси Каї Гербер.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, що з'явилися нові шокуючі подробиці останніх годин життя Преслі Гербера - сина Сінді Кроуфорд. У мережу потрапило відео, зняте ним самим у реабілітаційному центрі незадовго до смерті.

Раніше також фіналіст кулінарного шоу "МайстерШеф" Віктор Перехрест, який уже 4 роки захищає Україну в лавах 101-ї бригади Сил ТрО, витягнув пораненого побратима з-під обстрілу, будучи сам пораненим.

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Про особу: Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд - американська супермодель та акторка. Сінді Кроуфорд з’являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, зокрема таких, як Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan та Allure; також вона була обличчям багатьох модних будинків, таких як Gianne Versace, Escada та інших. У 2000 році Кроуфорд пішла з модельного бізнесу. Кроуфорд посіла п’яте місце у списку 100 найпривабливіших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape її було названо однією з найкрасивіших жінок світу. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п’ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People. У 40 років вона посіла 26-те місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100,

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