В Україні зростуть ціни на бензин: скільки за літр і коли буде подорожчання

Автозаправні станції переглядають ціни на бензин у зв'язку з поверненням 20% ПДВ і вичерпанням запасу палива, яке було закуплено до подорожчання.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-vyrastut-ceny-na-benzin-skolko-za-litr-i-kogda-budet-podorozhanie-10488439.html Посилання скопійоване

Бензин А-95 поки що не подорожчає до 60 грн за літр - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ціни на бензин в Україні можуть зрости в середньому ще на 4 гривні. Автозаправки вичерпали старі запаси палива, яке було закуплено ще до повернення старого податку на додану вартість, і змушені переглядати ціни.

Як повідомляє Obozrevatel 25 червня вартість 1 літра бензину А-95 становила 46 гривень, дизельного палива – 48,45 грн. Тепер марка бензину подорожчала до 48, 48 грн (на 2,48 грн), а дизпаливо до 50,73 грн (на 2, 25 грн)

Вказується, що паливо продовжить дорожчати через повернення з 1 липня повного розміру податку на додану вартість (до цього діяла пільгова ставка в 7% замість довоєнних 20%). Крім того, на АЗС закінчилися старі запаси палива, які були закуплені до його подорожчання. І тепер заправкам доводиться переглядати ціни.

відео дня

"Група "Приват" вже на 1 грн піднялася, до сьогоднішнього дня трималися на старих запасах, перегляді маржі і за рахунок систем лояльності, але з цим вже покінчено. Ніхто нікуди не дінеться, ціни підвищать. У нас 98% палива надходить імпортом, а податки сплачуються на кордоні", - пояснив ситуацію генеральний директор однієї з мереж Леонід Косянчук.

Коли подорожчає бензин і скільки коштуватиме літр

Згідно з його прогнозами, у найближчі 1-2 тижні ціна на бензин зросте на 3-4 грн. Внаслідок цього А-95 подорожчає до 51,5-52,5 грн за 1 літр. Ціни навряд чи будуть знижуватися.

Аналогічної точки зору дотримується і засновник Prime Group TM Дмитро Леушкін.

"Звичайно, 60 гривень поки що не буде, але 55 цілком таки вже відчувається... Червневе паливо, "доподаткове", вже закінчується, а ціноутворення липня просто в іншій площині, на декілька поверхів вище лежить", - вважає Леушкін.

На його думку, можливо, держава занадто рано повернула оподаткування довоєнного часу.

Ціни на бензин і дизель в Україні в липні

У квітні минулого року Верховна Рада на тлі початку повномасштабної війни, яку розв'язала агресор Росія проти України, вирішила скасувати акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20 до 7%.

Але вже з 1 липня 2023 року було ухвалено рішення про повернення довоєнних податків. Також зросли акцизи на бензин: зі 100 євро до 213,5 євро за 1 тисячу літрів і дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 євро.

Віцепрем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко зробила офіційну заяву про ціни на бензин у липні. За її словами, в середньому бензин повинен подорожчати на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

Інші новини: