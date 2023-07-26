В Україні зростуть ціни на бензин: скільки за літр і коли буде подорожчання

Ціни на бензин в Україні можуть зрости в середньому ще на 4 гривні. Автозаправки вичерпали старі запаси палива, яке було закуплено ще до повернення старого податку на додану вартість, і змушені переглядати ціни.
Як повідомляє Obozrevatel 25 червня вартість 1 літра бензину А-95 становила 46 гривень, дизельного палива – 48,45 грн. Тепер марка бензину подорожчала до 48, 48 грн (на 2,48 грн), а дизпаливо до 50,73 грн (на 2, 25 грн)
Вказується, що паливо продовжить дорожчати через повернення з 1 липня повного розміру податку на додану вартість (до цього діяла пільгова ставка в 7% замість довоєнних 20%). Крім того, на АЗС закінчилися старі запаси палива, які були закуплені до його подорожчання. І тепер заправкам доводиться переглядати ціни.
"Група "Приват" вже на 1 грн піднялася, до сьогоднішнього дня трималися на старих запасах, перегляді маржі і за рахунок систем лояльності, але з цим вже покінчено. Ніхто нікуди не дінеться, ціни підвищать. У нас 98% палива надходить імпортом, а податки сплачуються на кордоні", - пояснив ситуацію генеральний директор однієї з мереж Леонід Косянчук.
Коли подорожчає бензин і скільки коштуватиме літр
Згідно з його прогнозами, у найближчі 1-2 тижні ціна на бензин зросте на 3-4 грн. Внаслідок цього А-95 подорожчає до 51,5-52,5 грн за 1 літр. Ціни навряд чи будуть знижуватися.
Аналогічної точки зору дотримується і засновник Prime Group TM Дмитро Леушкін.
"Звичайно, 60 гривень поки що не буде, але 55 цілком таки вже відчувається... Червневе паливо, "доподаткове", вже закінчується, а ціноутворення липня просто в іншій площині, на декілька поверхів вище лежить", - вважає Леушкін.
На його думку, можливо, держава занадто рано повернула оподаткування довоєнного часу.
Ціни на бензин і дизель в Україні в липні
У квітні минулого року Верховна Рада на тлі початку повномасштабної війни, яку розв'язала агресор Росія проти України, вирішила скасувати акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20 до 7%.
Але вже з 1 липня 2023 року було ухвалено рішення про повернення довоєнних податків. Також зросли акцизи на бензин: зі 100 євро до 213,5 євро за 1 тисячу літрів і дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 євро.
Віцепрем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко зробила офіційну заяву про ціни на бензин у липні. За її словами, в середньому бензин повинен подорожчати на 11 грн, а дизель – на 8 грн.
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