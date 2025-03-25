В Україні вводять нові правила виплати лікарняних: що зміниться і для кого

Про що йдеться у матеріалі:
- В Україні зміняться правила виплати лікарняних
- Закон передбачає відновлення прав працівників-сумісників в отривання допомоги за основним та додатковим місцем роботи
З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування" №4158-ІХ. Вони стосуються виплат лікарняних для працівників-сумісників. Про це йдеться у матеріалі Главреда "Заборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітня".
Зазначається, що цей закон відновлює право сумісників отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.
"Раніше за місцем роботи за сумісництвом лікарняні не оплачувалися, за винятком випадків, коли допомога по тимчасовій непрацездатності надавалась внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання", - йдеться у матеріалі.
Передбачається, що допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
У разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання роботодавець виплачуватиме компенсацію в розмірі 100% середньої заробітної плати, причому перші 17 днів оплачуватимуться за рахунок підприємства.
Якщо працівник має додаткову роботу, другий роботодавець покриватиме перші 5 днів тимчасової непрацездатності власним коштом.
Виплати соціальної допомоги в Україні - останні новини за темою
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