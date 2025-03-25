В Україні вводять нові правила виплати лікарняних: що зміниться і для кого

В Україні зміняться правила виплат лікарняних, зокрема для працівників-сумісників, яким відновлять право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

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Виплати лікарняних в Україні - що зміниться з 4 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В Україні зміняться правила виплати лікарняних

Закон передбачає відновлення прав працівників-сумісників в отривання допомоги за основним та додатковим місцем роботи

З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування" №4158-ІХ. Вони стосуються виплат лікарняних для працівників-сумісників. Про це йдеться у матеріалі Главреда "Заборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітня".

Зазначається, що цей закон відновлює право сумісників отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

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"Раніше за місцем роботи за сумісництвом лікарняні не оплачувалися, за винятком випадків, коли допомога по тимчасовій непрацездатності надавалась внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання", - йдеться у матеріалі.

Передбачається, що допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

У разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання роботодавець виплачуватиме компенсацію в розмірі 100% середньої заробітної плати, причому перші 17 днів оплачуватимуться за рахунок підприємства.

Якщо працівник має додаткову роботу, другий роботодавець покриватиме перші 5 днів тимчасової непрацездатності власним коштом.

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