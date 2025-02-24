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До 54 000 грн допомоги: хто з українців може отримати виплати вже у лютому

Даяна Швець
24 лютого 2025, 17:25
59
Деяким громадянам України виділять фінансову допомогу на декілька місяців.
Деньги, пенсия, очередь
Хто отримає кошти та які умови / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Мешканці Донбасу можуть отримати нові виплати
  • ГО назвала умови отримання грошової допомоги

У лютому 2025 року мешканці кількох громад Донецької області можуть подати заявку на отримання багатоцільової грошової допомоги. Про це повідомляє громадська організація "Відповідальні громадяни".

Допомога доступна жителям Святогірської, Лиманської та Дружківської громад Краматорського району. Фінансування відбувається в межах проєкту LIVES 3.0, спрямованого на підтримку людей, які постраждали від війни.

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Хто може отримати виплати?

Подати заявку можуть домогосподарства, які відповідають таким критеріям:

  • територіально проживають у зазначених вище населених пунктах Краматорського району, як місцеве населення, так і ВПО;
  • у яких сукупний дохід усіх членів сім'ї становить менше ніж 6 318 грн на особу на місяць;
  • які проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або є бездомними;
  • домогосподарства, де є люди з інвалідністю;
  • де є троє і більше дітей віком до 18 років;
  • де є тільки один із батьків (батько або мати), де є діти віком до 18 років;
  • де є вагітні жінки/жінки, які годують груддю;
  • де є люди похилого віку (від 60 років);
  • домогосподарство очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (від 60 років) без інших дорослих;
  • де є безробітні особи передпенсійного віку 50-59 років, які не мають пенсії, інших джерел доходу;
  • домогосподарства, де є особи з важкими хронічними хворобами.

Яку суму можна отримати?

Щомісячна виплата складає 3 600 грн на кожного члена домогосподарства. Фінансова допомога надається на три місяці, тобто загалом 10 800 грн на людину.

Максимально можуть отримати допомогу до 5 осіб у домогосподарстві, що становить до 54 000 грн.

Відбір здійснюватиметься за:

  • місцем проживання;
  • складом родини;
  • соціальним статусом;
  • рівнем доходу.

Заявку потрібно подати через онлайн-форму.

Реєстрація не гарантує отримання виплат, оскільки ресурси обмежені. Пріоритет надаватиметься тим, хто має найбільшу потребу.

Економічні нововведення для українців в лютому - останні новини

Главред раніше вже повідомляв, які українці отримають фінансову допомогу в лютому. Розмір виплат може становити до десяти прожиткових мінімумів в залежності від ситуації.

Водночас українців попередили про різке зростання цін на продукти. На вартість впливатиме, за даними аналітиків, ситуація з електроенергією та інфляція.

А от тариф на світло стане меншим. За даними Міненерго, пільговий тариф у розмірі 2,64 грн/кВт⋅год діятиме на перші 2000 кВт⋅год щомісяця, незалежно від загального обсягу споживання.

Більше економічних новин:

Що таке соціальна допомога?

Соціальна допомога - допомога в грошовій або натуральній формі, що фінансується державою або добровільними пожертвами, громадянам, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, повідомляє "Вікіпедія".

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