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У Тернополі бабуся загубила пенсію перед Новим роком, але небайдужі зібрали для неї гроші

1 січня 2022, 10:46

Жінка подякувала всім, хто їй допоміг.

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у Тернополі бабуся втратила свою пенсію перед Новим роком / УНІАН

У Тернополі Літня жінка втратила пенсію при виході з пошти. Після повідомлення в соціальних мережах, небайдужі зібрали для бабусі кошти.

Жінка втратила свою пенсію в розмірі 2200 гривень відразу після її отримання, пише ternopoliany.te.ua.

Після інциденту вона розмістила оголошення з проханням повернути їй гроші. Пенсію бабусі так і не віддали, проте небайдужі одразу розпочали збір коштів.

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Фото: ternopoliany.te.ua

Згодом літня жінка подякувала благодійникам, які приносили їй гроші та поповнювали рахунок. Вона зазначила, що люди зібрали для неї навіть більше, ніж вона втратила.

"Я зворушена вашою добротою до сліз, тому що я зверталася до вас з маленькою надією на те, що той, хто знайшов мої гроші, поверне мені їх, а він не повернув. Але добрі люди відгукнулися на мою біду і допомогли мені", — йдеться в листі бабусі.

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Фото: ternopoliany.te.ua

Також вона попросила жителів Тернополя більше не збирати для неї коштів, оскільки вона отримала вже навіть більше, ніж втратила.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Автор: Сергій Кущ
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пенсия пенсіонери новини Тернополя
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