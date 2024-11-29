Долар і євро влаштують гойдалки в грудні: банкір розповів, яким буде курс

За його словами, мінімальні курсові коливання вгору або вниз уже стали звичним явищем для українців.

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Курс долара в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Яким буде курс долара в грудні

Яким буде курс євро в грудні

Курс валют в Україні буде і далі коливатися в Україні. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.

Таким прогнозом щодо валютного ринку поділився начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

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"Не дивлячись на те, що річна інфляція, згідно з прогнозами, може перевищити 10%, курси валют залишаться на досить стабільному рівні, хоча і з невеликими коливаннями, що не призводять до глобальних змін", - зазначив експерт.

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Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

​За його словами, мінімальні курсові коливання вгору або вниз уже стали звичним явищем, що свідчить про стабільну економічну ситуацію, яку додатково підтримує міжнародна фінансова допомога.

Він також наголосив, що на міжбанківському ринку регулятор готовий застосовувати валютні інтервенції в разі підвищення попиту на валюту. "Співвідношення попиту і пропозиції залишається ключовим фактором для формування курсів", - додав Лісовий.

На готівковому ринку рівновага, за його словами, може настати природним чином. "Збільшення кількості продавців валюти перед святами, які витрачають заощадження на подарунки та інші приготування, сприяє стабілізації курсу", - зазначив банкір.

Яким буде курс долара і євро з 2 по 8 грудня

Коридори курсових змін:

Міжбанк: 41,4-41,8 грн/дол. і 43,5-45 грн/євро;

Готівковий ринок: 41,5-42 грн/дол. і 45-47,5 грн/євро.

Щоденні зміни:

Міжбанк: до 0,05-0,15 грн; Банки: до 0,1-0,2 грн;

Обмінні пункти: до 0,3 грн.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: до 0,3-0,5 грн залежно від валюти.

Тижневі курсові відхилення: у межах 1-1,5% від курсу на початок тижня.

"Таким чином, ситуація на валютному ринку в першу декаду грудня залишиться помірно контрольованою. Серйозних економічних чинників, здатних призвести до значних коливань, не спостерігається. Однак є ймовірність, що валютні курси почнуть рухатися до позначки 42 грн/дол., хоча навряд чи це станеться в найближчий тиждень", - підсумував експерт.

Курс долара в Україні

Як повідомляв Главред, у грудні 2024 року курс долара в Україні буде поступово зростати. До кінця року вартість долара може досягти 41,6-41,8 грн, що менше за прогнозовані 42,1 грн. За рік зростання курсу може становити близько 10%.

Також цього тижня курс долара в українських обмінниках коливатиметься між 41,2 і 41,75 грн, а в банках - 41-41,8 грн.

Крім цього, ціна долара в Україні залишатиметься стабільною в короткостроковій перспективі. Однак через великий попит на валюту Нацбанк може бути змушений знизити курс гривні. У грудні очікується, що курс долара коливатиметься в межах 41,4-42,1 грн, а євро - 43,4-45,3 грн.

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