В Україні знижують вартість палива: нова ціна за літр бензину і дизеля

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В Україні прийнято рішення про зниження з завтрашнього дня цін на бензин і дизпаливо.

Про це розповів перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в під час загальноукраїнського телемарафону.

Він назвав максимальну вартість палива на АЗС, яка повинна бути з 18 березня.

"Із завтрашнього дня ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень, тобто його вартість не повинна перевищувати 40 гривень (за літр - ред.)", - сказав Кудін.

За його словами, ціни на бензин знизяться ще більше - він подешевшає на майже на 8 гривень і повинен коштувати близько 36 гривень.

"Бензин подешевшає на 7,76 гривні, і стане не дорожче 35,76 гривні", - уточнив заступник міністра.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.