В Україні злетить тариф на електроенергію: коли очікувати підвищення

Підвищення тарифу на електроенергію вже розглядають в уряді.

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В Україні злетить тариф на електроенергію / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Верховній Раді України обговорюють зростання тарифу на електроенергію у 2024 році. Про те, наскільки може зрости вартість комунальної послуги в новому році розповів в інтерв'ю Telegraf народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За словами нардепа, тариф на електрику в Україні може бути підвищено вдвічі. Складе він, у свою чергу, близько 6 гривень.

Також він підкреслив, що при цьому важливим завданням для держави є потреба залишити субсидування для тих громадян і категорій, які не мають можливості оплатити таку вартість послуги.

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Сергій Нагорняк стверджує, що держава за допомогою партнерів має стати опорою для населення в разі підвищення тарифів.

"Держава разом із нашими партнерами повинні в такому випадку надати плече людям. Але ми повинні розуміти, що держава не може дотувати всіх без винятку",- повідомив Нагорняк.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главредуповідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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