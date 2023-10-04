В Україні масштабно перерахують пенсії: як сильно зростуть виплати

Пенсії у 2024 році, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підвищать до 600 грн. А з червня 2022-го до червня 2023-го середня пенсія збільшилася на 874 грн.

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Згідно з планами уряду, до кінця 2023 року середня пенсія складе всього 5496 грн / колаж Главред, фото УНІАН

Пенсії в 2024 році, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підвищать до 6 тисяч грн. Зазначимо, з червня 2022-го до червня 2023-го середня пенсія збільшилася на 874 грн.

Згідно з планами українського уряду, такими темпами до кінця 2023 року середня пенсія складе всього 5496 грн. Про це йдеться в матеріалі портал "Обозрєватєль".

За минулий рік збільшилася на 500 грн. Тобто підвищення буде менш відчутним після введення нового методу розрахунку, ніж до нововведень.

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Є офіційна інформація, бюджет Пенсійного фонду в 2024 році складе 322 млрд грн. Як каже експерт, цієї суми вистачить на індексацію, проте розраховувати на різке підвищення не варто.

Згідно з оцінками Мінсоцполітики, в результаті нового "осучаснення" пенсії підвищать всім, хто вийшов на заслужений відпочинок не раніше трьох років тому.

Крім індексації та введення нової бальної системи, деталі яких все ще не розкриті, в Україні також проведуть підвищення прожиткового мінімуму (чого в цьому році не було).

Разом з підвищенням прожиткового мінімуму для пенсіонерів також зростуть:

мінімальна пенсія;

максимальна пенсія;

виплата для тих, хто переробив кілька років понад потрібний стаж.

Також повідомляється, що мінімальну пенсію в Україні підвищать з 2093 до 2361 грн вже з січня 2024 року. Максимальну пенсію збільшать з 20 930 до 23 610 грн. А за стаж понад норму доплачуватимуть замість 20,9 грн за кожен додатковий рік до 23,6 грн. Зараз – 2093 грн, а з нового року - 2361 грн.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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