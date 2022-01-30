Курс долара в Україні досягне важливої позначки

Курс долара в Україні / УНІАН, pixabay

На початку лютого варто чекати знову зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися по 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

"З другої половини четверга до п'ятниці на міжбанківському ринку гривня відіграла у долара близько 30 копійок. Але говорити про те, що тренд на зміцнення гривні буде стійким без істотної деескалації геополітичної ситуації поки рано", - говорить старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, передає РБК-Україна.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-2,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 28,32 до 28,99 грн (+2,3%).

Попит/Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії Укрділінг, за цей же час зросли з 28,22/28,24 до 28,66/28,68 грн (+1,6%).

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Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 28,17/28,40 до 28,60/28,89 грн (+1,5%/+1,7%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 1,0% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.

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Нагадаємо, Національний банк України на 27 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,79 гривень за долар. При цьому курс долара на 26 січня становить: 28,6658 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зріс до максимуму за чотири роки. Вище курс був тільки 25 січня 2018 року - 28,86 гривень.

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