УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Курс долара досягне показника чотирирічної давності - аналітик

2 лютого 2022, 13:16

Гривня знову послабиться. Йдеться про показники від 28,40 до 28,55 грн.

Курс валют
Курс валют рвоне вгору / УНІАН

Найближчим часом гривня знову може послабитися і впасти до рівня 28,40-28,55 грн/дол. Востаннє до цієї позначки він піднявся в 2018 році, а 23 Січня 2018 року долар коштував 28,87 грн.

Як пише УНІАН, про це заявив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

"Ми схиляємося до збереження девальваційного руху. Найближчим часом гривня може повернутися в діапазон руху 28,4 - 28,55 гривень за Долар", - сказав аналітик.

Як відомо, в середу, 2 лютого, курс гривні коливається в рамках 28,4 гривень за долар.

"За даними НБУ, напередодні портфель гривневих ОВДП скоротився на 780 млн грн. Крім того, початок календарного місяця – це традиційний період для купівлі валюти під дивіденди, і навряд чи інвестори змінили своєю звичкою", - додав експерт.

Реклама

Шевчишин зазначає, що НБУ також докуповує валюту в резерви, користуючись кон'юнктурною ситуацією.

Крім того, Мінфін на аукціонах ОВДП пропонує неринкову прибутковість і це призводить до відсутності попиту на папери і мінімальних запозичень.

"Напередодні уряд зміг залучити лише 83 млн грн і 4,6 млн дол., і то, ймовірно, у державних банків. При цьому вже сьогодні необхідно буде погасити і виплатити купони на суму 11,1 млрд грн. Таким чином, обслуговування боргу лягає тягарем на фінанси, оскільки немає можливості рефінансування", - сказав Шевчишин.

Нагадаємо, старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб переконаний, що вже через тиждень реальний курс долара дорівнюватиме 29,5 гривні.

Читайте також:

viber
курс валют новини України курс гривні курс НБУ
Зараз ви переглядаєте новину «Курс долара досягне показника чотирирічної давності - аналітик». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиМісячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - борги Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватисяВесілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися Київстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсаціюКиївстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсацію Пропагандист Соловйов запропонував покарати Данилка за "Батько наш Бандера": співак дотепно відповівПропагандист Соловйов запропонував покарати Данилка за "Батько наш Бандера": співак дотепно відповів У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігУ моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминіг
13:29

Виписала собі премій на 50 тисяч гривень: на Київщині лікарка намагалася незаконно збагатитися

13:21

Стало відомо, яке озброєння Польща надасть Україні для оборониВідео

13:16

Кренило на бік, а хвіст зачепився об землю: посадка літака при сильному вітрі потрапила на відеоВідео

13:16

Курс долара досягне показника чотирирічної давності - аналітикВідео

13:03

На Миколаївщині хлопець набрав на жінку вісім кредитів, вкравши її сумкуВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 3 лютого 2022: Ракам – вороги, Терезам-ревнощі, Водоліям-небезпечні авантюриВідео

12:47

Святослав Вакарчук вперше розповів про новонародженого сина та кризу середнього віку

12:42

Дрони і не тільки: Україна передала Польщі список необхідного військового обладнанняВідео

12:33

Одіозного нардепа Трухіна виключили зі "Слуги народу": ЗМІ опублікували кадри з ДТП за його участюВідео

12:25

Погрожує покалічити і вбити: у Мережу потрапили кадри, як жінка намагається врятуватися від чоловіка

12:19

"Чому він нікого не підпускає?": у Мережі підняли на сміх "п'ятиметровий брудершафт" Путіна і ОрбанаВідео

11:46

Гола Міла Нітіч засвітила пишні груди в ліжку

11:40

В Україні намете до 1,5 метра снігу: яким регіонам готуватися до негодиВідео

11:35

Пенсія в 60 не світить: без виплат залишаться більше половини українців

11:34

У Зеленського є три шляхи для зміни Мінських угодПогляд

11:10

"Велике будівництво" розширить об'їзну Львова та побудує розв'язки

10:57

У Білому домі порівняли дії Росії з поведінкою лисиці в курнику

10:38

Важливий газовий тариф перерахують: від чого буде залежати сума в квитанціях

10:37

Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуВідео

10:34

Лікарні не справляються: при яких симптомах коронавірусу потрібно дзвонити в швидкуВідео

Реклама
09:57

Роззброєння в обмін на деескалацію: El Pais "злила" відповідь США і НАТО на пропозиції РФ з безпеки

09:55

Кредит погашено, а гроші вимагають досі: ПриватБанк підловили на вимаганні

09:48

Яким людям загрожує важка форма перебігу Омікрона - відповіді лікарів

09:11

Гороскоп на сьогодні, 2 лютого 2022: Левам – гроші, Терезам - плітки, Водоліям - віщі сниВідео

09:08

Дипломатія поки що не спрацювала, час зміцнювати східний фланг НАТО - Держдеп США

08:51

Хірург розповів, які проблеми були у Леонтьєва через пластичні операції

08:30

Коронавірус в Україні 2 лютого: за добу кількість нових COVID-хворих перевищила 35 тисячВідео

08:06

3 простих способи, які зроблять передпокій неймовірно затишнимВідео

07:57

Жителі лише двох країн готові відправити в Україну армію для захисту від РФ – опитуванняВідео

07:55

Прикмети на 3 лютого: що не можна робити в день Максима і як не потрапити в бідуВідео

07:10

Україна в НАТО та 120 тисяч військ РФ на кордоні: дипломат назвав переваги союзу з Британією

07:04

Лютий 2022 буде "ласкавим": синоптик уточнив прогноз погоди на місяць в УкраїніВідео

06:35

У Путіна немає права вето у питанні вступу України в НАТО - ПентагонВідео

06:30

Україна намагається звільнитися від гачка, на якому виситьПогляд

06:30

Чим годувати кошенят: збалансований раціон і заборонені продукти

05:46

Цілющий еліксир для всіх рослин: звичайна кориця замінить добрива і фунгіцидиВідео

05:30

"Мікс з трьох інфекцій": МОЗ розповіло, які віруси зараз "гуляють" по УкраїніВідео

05:28

Перспективи України в НАТО і союз з Британією та Польщею: однокурсник Путіна назвав план для КиєваВідео

05:07

Чим замінити розпушувач в тісті: 3 способи, які врятують вашу випічку

04:36

Обличчя ангела, тіло богині: спокуслива Демі Роуз показала свої соковиті "диньки" зблизька

Реклама
03:05

Бомбосховища в Києві, Харкові та Львові: де сховатися в разі війни

02:49

Анастасія Волочкова в звабних позах оголила свої принади в розпусній білизні

02:16

Які продукти заборонено готувати в мультиварці - список

01:47

Названо простий засіб для зміцнення імунітетуВідео

01:24

"Народ цікавий": хірург назвав найпопулярніші пластичні операції у жінок і чоловіків

00:51

Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуВідео

00:35

З шатенки в блондинку: Слава Камінська змінила зачіскуФото

01 лютого, вівторок
23:55

Олімпіада-2022: ФБР просить учасників відмовитися від особистих смартфонів

23:24

Трагічна загибель боксера Вірчіса: поліція назвала дві основні версіїВідео

23:07

Росія перекинула на Донбас нове озброєння і снайперів - розвідкаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти