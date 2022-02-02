Курс долара досягне показника чотирирічної давності - аналітик

Курс валют рвоне вгору / УНІАН

Найближчим часом гривня знову може послабитися і впасти до рівня 28,40-28,55 грн/дол. Востаннє до цієї позначки він піднявся в 2018 році, а 23 Січня 2018 року долар коштував 28,87 грн.

Як пише УНІАН, про це заявив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

"Ми схиляємося до збереження девальваційного руху. Найближчим часом гривня може повернутися в діапазон руху 28,4 - 28,55 гривень за Долар", - сказав аналітик.

Як відомо, в середу, 2 лютого, курс гривні коливається в рамках 28,4 гривень за долар.

"За даними НБУ, напередодні портфель гривневих ОВДП скоротився на 780 млн грн. Крім того, початок календарного місяця – це традиційний період для купівлі валюти під дивіденди, і навряд чи інвестори змінили своєю звичкою", - додав експерт.

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Шевчишин зазначає, що НБУ також докуповує валюту в резерви, користуючись кон'юнктурною ситуацією.

Крім того, Мінфін на аукціонах ОВДП пропонує неринкову прибутковість і це призводить до відсутності попиту на папери і мінімальних запозичень.

"Напередодні уряд зміг залучити лише 83 млн грн і 4,6 млн дол., і то, ймовірно, у державних банків. При цьому вже сьогодні необхідно буде погасити і виплатити купони на суму 11,1 млрд грн. Таким чином, обслуговування боргу лягає тягарем на фінанси, оскільки немає можливості рефінансування", - сказав Шевчишин.

Нагадаємо, старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб переконаний, що вже через тиждень реальний курс долара дорівнюватиме 29,5 гривні.

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