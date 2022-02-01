Долар різко рвоне вгору: експерт озвучив сумний прогноз девальвації гривні

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В Україні курс долара на поточному тижні може знову піти вгору, кажуть експерти.

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб переконаний, що вже через тиждень реальний курс долара дорівнюватиме 29,5 гривні. "Готівковий долар в банках буде торгуватися по 29,4/29,6 грн", - сказав він у коментарі Obozrevatel.

Аналітик ForexClub Андрій Шевчишин впевнений, що курс долара протягом тижня зросте вище 29 гривень. Експерт припускає, що чутки про можливе військове вторгнення Росії будуть і далі підігріватися, тому гривню від падіння вже буде не утримати, вважає Шевчишин.

"Наступного тижня очікуємо рух в діапазоні 28,75 - 29,1 грн/$, якщо не буде нового жорсткого потоку новин про ескалацію, яка змусить нерезидентів відновити активні продажі", - зазначив експерт.

При цьому деякі експерти вважають, що гривня вже минула свою темну смугу і тепер буде зміцнюватися. Причому, національна валюта зміцнить свої позиції як на тлі американської, так і на тлі європейської.

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Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме.

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

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