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Без порога 150 євро: на посилки з іноземних маркетплейсів хочуть ввести податок

Віталій Кірсанов
15 січня 2025, 19:59
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Данило Гетманцев подав відповідні законопроєкти до Верховної Ради.
Гетманцев, податки, посилки
На посилки з іноземних маркетплейсів хочуть ввести податок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Тексти законопроєктів розроблені українськими бізнес-асоціаціями
  • Якщо товар дешевший за 150 євро, то нараховуватиметься лише ПДВ
  • Законопроєкти пропонують спростити адміністрування ПДВ

На реєстрацію до Верховної Ради внесено нові законопроєкти про податки на посилки з-за кордону. Вони пропонують ввести ПДВ на всі замовлення в зарубіжних магазинах і новий поріг для посилок без податків. Про це повідомляє в Telegram голова фінансового комітету Ради Данила Гетманцева.

За його словами, тексти законопроєктів повністю розроблені українськими бізнес-асоціаціями. І на їхню вимогу він подав документи на реєстрацію в парламент.

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Пропонується визначити, що:

  • громадяни можуть отримувати товари вартістю до 45 євро без оподаткування ПДВ. За умови, що ці товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та поза комерційними цілями;
  • товари, які купуються на зарубіжних маркетплейсах та інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості. Якщо вартість товару перевищує 150 євро, додатково з нього стягуватимуть ввізне мито.

У першому випадку йдеться про звичайні посилки від фізичної особи фізичній особі. Тобто якщо, приміром, родич або знайомий за кордоном відправляє вам посилку вартістю понад 45 євро, потрібно буде заплатити +20% ПДВ.

У другому випадку йдеться про покупки на іноземних маркетплейсах. І на будь-які замовлення пропонується донараховувати +20% ПДВ. Зараз ця норма діє тільки щодо посилок дорожче 150 євро (на які також нараховується ввізне мито 10%).

Якщо товар дешевший за 150 євро, то нараховуватиметься тільки ПДВ. Якщо дорожче, то ПДВ + ввізне мито.

Крім того, законопроєкти пропонують спростити адміністрування ПДВ і прискорити оформлення посилок на митниці.

Для цього за аналогією з механізмом IOSS вводиться можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом. Зазначимо, це може означати автоматичне подорожчання товарів для покупців.

Також пропонується запровадити митну декларацію для товарів із незначною вартістю, аналогічну декларації Н7 у країнах ЄС. Нинішні форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися й надалі.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом унеможливить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме прискоренню митних процедур", - додав Гетманцев.

Гетманцев також опублікував лист Американської торгової палати в Україні (АСС). У ньому йдеться, що тривалий час експерти компаній-членів АСС працюють над посиленням боротьби з тіньовими ринками та викривленням конкуренції.

"Одним із важливих питань у фокусі бізнес-спільноти є скасування ліміту в 150 євро на транскордонну електронну комерцію, що зробить усі такі посилки об'єктом оподаткування ПДВ", - йдеться в листі.

На їхню думку, наявність безподаткового порогу сприяє розвитку тіньової економіки.

Зі свого боку, Європейська бізнес-асоціація зазначає, що пільговий режим оподаткування малих партій товарів може впливати на спотворення конкуренції на внутрішньому ринку. Адже іноземним платформам надаються більш сприятливі податкові та митні умови порівняно з бізнесом в Україні.

Очевидно, йдеться про те, що деякі недобросовісні продавці замовляють товари з-за кордону, які ввозяться в Україну за заниженою в декларації вартістю, щоб вписатися в безмитний поріг 150 євро. Це дає можливість перепродавати їх кінцевому покупцеві дешевше, ніж, наприклад, це роблять офіційні ритейлери.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про суттєве підвищення податків для населення та бізнесу. Основними змінами є підвищення військового збору до 5% для громадян, 10% від мінімальної зарплати для ФОПів I, II, IV груп, 1% від доходу для ФОПів III групи. Встановлення податку на надприбуток банків до 50%, а податку на прибуток фінансових компаній - 25%.

Також 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, який переносить підвищення податків для ФОП і юросіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. За рішення проголосували 268 депутатів.

Як повідомляв Главред, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

Хто такий Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року - народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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податки посылка налогообложение Данило Гетманцев посилки
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