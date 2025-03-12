Українцям виплатять до 180 тисяч гривень: хто може отримати фінансову допомогу

Жителям трьох областей нададуть серйозну фінансову підтримку.

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Українцям допоможуть започаткувати бізнес / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Українські сім’ї отримають підтримку для старту бізнесу

Українцям пропонують навчання і фінансову підтримку для власної справи

У березні 2025 року українці матимуть можливість подати заявку на фінансову підтримку від Благодійної організації "СОС Дитячі містечка України". Ця ініціатива реалізується в межах проєкту "Соціально-економічне зміцнення вразливих українських сімей", спрямованого на підтримку підприємництва. Про це повідомляється на сторінці фонду Facebook.

Програму впроваджують за підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Головний акцент – розвиток малого бізнесу через навчання та надання грантових коштів.

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"Допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачено обов'язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес", — повідомляють організатори.

Проєкт охоплює три області:

Київську;

Полтавську;

Львівську.

Подати заявку зможуть:

сім’ї з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами та проживають у цих регіонах;

багатодітні або неповні сім’ї з неповнолітніми дітьми, а також особи з інвалідністю;

прийомні сім’ї, опікуни та дитячі будинки сімейного типу.

Учасники програми матимуть доступ до:

дистанційного навчання під керівництвом експертів;

консультацій та менторського супроводу;

фінансової допомоги у розмірі до 180 тис. грн на відкриття чи розвиток власної справи.

Фінансова допомога українцям - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, деяка категорія українців отримає підвищення зарплати. Це нововведення покликане підвищити ефективність міжнародної співпраці.

Також деякі українці мають можливість отримати фінансову підтримку для оплати житлово-комунальних послуг. Виплата здійснюється лише один раз на рік, а для її отримання потрібно відповідати кільком критеріям.

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