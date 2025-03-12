Українцям виплатять до 180 тисяч гривень: хто може отримати фінансову допомогу

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- Українські сім’ї отримають підтримку для старту бізнесу
- Українцям пропонують навчання і фінансову підтримку для власної справи
У березні 2025 року українці матимуть можливість подати заявку на фінансову підтримку від Благодійної організації "СОС Дитячі містечка України". Ця ініціатива реалізується в межах проєкту "Соціально-економічне зміцнення вразливих українських сімей", спрямованого на підтримку підприємництва. Про це повідомляється на сторінці фонду Facebook.
Програму впроваджують за підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Головний акцент – розвиток малого бізнесу через навчання та надання грантових коштів.
"Допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачено обов'язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес", — повідомляють організатори.
Проєкт охоплює три області:
- Київську;
- Полтавську;
- Львівську.
Подати заявку зможуть:
- сім’ї з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами та проживають у цих регіонах;
- багатодітні або неповні сім’ї з неповнолітніми дітьми, а також особи з інвалідністю;
- прийомні сім’ї, опікуни та дитячі будинки сімейного типу.
Учасники програми матимуть доступ до:
- дистанційного навчання під керівництвом експертів;
- консультацій та менторського супроводу;
- фінансової допомоги у розмірі до 180 тис. грн на відкриття чи розвиток власної справи.
Фінансова допомога українцям - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, деяка категорія українців отримає підвищення зарплати. Це нововведення покликане підвищити ефективність міжнародної співпраці.
Також деякі українці мають можливість отримати фінансову підтримку для оплати житлово-комунальних послуг. Виплата здійснюється лише один раз на рік, а для її отримання потрібно відповідати кільком критеріям.
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