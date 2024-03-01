Українцям перерахували всі пенсії: хто стане отримувати на 500 грн більше

В Україні з 1 березня перерахували виплати практично всім пенсіонерам. На 500 грн більше пенсії отримають ті, у кого зараз виплати в розмірі 6250 грн.

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Хто стане отримувати на 500 грн пенсій більше? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 березня перерахували виплати практично всім українським пенсіонерам. Про це повідомляє портал "Обозрєватель".

З 1 березня надбавку до пенсії отримають 10 млн пенсіонерів (всього в країні 10,5 млн пенсіонерів). Її розмір становитиме від 100 до 1,5 тисячі грн. На 100 грн переважно підвищать мінімальні виплати, тоді як півтори тисячі доплати отримають ті, хто мав високу зарплату.

Заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак пояснила - раніше (використовуючи дані літа 2023 року) озвучували прогноз індексації пенсії в розмірі 13%. Тоді така оцінка базувалася на прогнозах Мінекономіки щодо темпів зростання зарплат та інфляції. Однак інфляція у 2023 році була на досить високому рівні (5,1%), також за три останні роки незначно зросла і зарплата (тому індексація буде лише на 8%).

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У результаті перерахунку, сказала чиновниця, підвищуватимуть той розмір пенсії, який розрахований за формулою. Однак встановлення ліміту (найменшого розміру підвищення) у розмірі 100 грн доплати можуть отримати українці, у яких наявний невеликий розрахунковий розмір виплати.

Середній розмір підвищення, за розрахунками Мінсоцполітики, становитиме 322 грн. На 200 грн підвищення пенсії отримають українці, які зараз отримують розрахунковий розмір виплати в розмірі 2500 грн. На 300 грн пенсії підвищать тим, хто отримує виплату за формулою в розмірі 3750 грн. На 400 грн надбавку до пенсії зможуть отримувати ті, хто зараз отримує 5000 грн. На 500 грн пенсії підвищать тим, у кого зараз виплати в розмірі 6250 грн.

Хто така Дарія Марчак? Перший заступник Міністра соціальної політики України, повідомляється на сайті відомства.

Народилася 9 липня 1984 року. У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістр історії. З 2012 по 2013 рік - редактор сайту forbes.ua. З січня 2015 по травень 2016 року – радник Міністра фінансів Н. Яресько з питань комунікацій; керівник комунікацій Міністерства фінансів. У 2016 – 2017 році - директор з комунікацій та зв’язків з органами державної влади Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта". 2017-2019 року – радник Міністра КМУ О. Саєнка з реформи державного управління. Також, впродовж 2018 року – експерт проекту „Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR). З березня 2018 по серпень 2019 року – консультант Світового Банку по адвокації земельної реформи в Україні. З 2019 по 2022 рік - перший заступник директора Державного підприємства „Прозорро. Продажі"; а також керівник Центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (на громадських засадах). 26 липня 2022 року призначена на посаду першого заступника Міністра соціальної політики України.

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, в залежності від віку і стажу роботи. Наприклад, пенсіонери у віці 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на карту, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така ж ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить за пенсією.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або нещодавно вийшов на пенсію.

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