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"У тих 80 гривнях - 40 гривень спекулянтів": експерт пояснив, як перекупники палива наживаються

21 травня 2022, 14:41

За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, пальне в Україну завозять спочатку за ціною до 40 гривень за літр. І тут в справу вступають перекупники.

АЗС, гривні
Експерт пояснив, як перекупники палива наживаються на українцях / ua.depositphotos.com

В ціні за літр палива, яке на даний момент продається на українських заправках, практично половина - спекулятивний елемент. Про це розповів директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн в коментарі порталу "Сьогодні".

"Це чисто українська історія, яка просто дивує. У тих 80 гривнях - 40 гривень просто прибуток різного роду спекулянтів. Оптових, роздрібних. Тобто це нічим не обґрунтована ціна. Питань до спекулянтів ні в кого немає. Кажуть: "Круто, зате бензин - тобто", ‒ заявив експерт.

За словами Куюна, пальне в Україну завозять спочатку за ціною до 40 гривень за літр.

"Ми ж бачимо митну вартість цих нафтопродуктів. Ми бачимо, по чому вони заходять. Вони в травні заходять по 38 гривень на кордоні. Ну звідки у палива ціна 60-80? Додаємо 6-7 гривень маржі, які дає держава, отримуємо 44-45 гривень. Але ж не 60. Це просто заробіток спекулянтів. Немає ніякого обґрунтування. Це просто грабіж людей", - підкреслив він.

Аналогічна ситуація, за словами Куюна, відбувається з автомобільним газом, дефіциту якого, на відміну від бензину і дизельного палива, немає, але ціну якого штучно дотягують до ціни бензину.

"Фактично його ціна вона зрівнялася з ціною бензину. Як раніше йшло ціноутворення на газ. Воно йшло від собівартості: закупив газ, додав гривні 2-3 маржі і торгуєш. А зараз - ціна не від собівартості стартує, а від вартості бензину на стеллі. Тим більше що є такий попит, такий дефіцит. Але з ним поставки досить непогані, ростуть поставки, тому що на відміну від бензину - дизеля газ і раніше поставлявся з Європи, у наших компаній були контакти з європейськими постачальниками. А по-друге, парк газовозів виявився більш готовим до цієї ситуації, більш адаптований під європейські норми. Всі ці нюанси, які з

араз проходять бензинщики, вони їх пройшли вже давно", - підсумував експерт.

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Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Тоді ж експерт, гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін заявив про те, що дефіцит палива триватиме 2 місяці.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

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Автор: Єгор Бунін
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