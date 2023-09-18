20% надбавки: кому пощастить і хто отримає додаткові гроші до пенсії

Пенсіонери, які проживають в гірських регіонах, можуть отримати 20% надбавки до пенсії, кажуть експерти.

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На "гірську" доплату в 20% можуть розраховувати і переселенці / колаж Главред, фото УНІАН

Пенсіонери, які проживають в гірських регіонах України, а також переїжджають на місце проживання в гірську місцевість ‒ можуть отримати 20% надбавки до пенсії. Про це повідомляє спеціалізований портал "На пенсії".

Такі надбавки передбачені законом України "Про статус гірських населених пунктів України".

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Для отримання додаткових грошей необхідно оформити відповідне посвідчення, яке видається протягом тридцять діб. Але відразу після оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Наприклад, кажуть чиновники, тільки в Закарпатській області понад 190 населених пунктів мають статус "гірських", а подібні доплати отримують близько 50 тисяч пенсіонерів.

На "гірську" доплату можуть розраховувати і переселенці, яким через війну довелося переїхати в гірські райони.

Для того щоб такі переселенці могли претендувати на додаткові 20% до пенсії, їм необхідно отримати статус жителя на території гірського населеного пункту.

Такий статус підтверджується спеціальним посвідченням, яке можна отримати, звернувшись до муніципальної влади або в місцевий ЦНАП.

Також дуже важливо, що така доплата покладається жителям гірських районів не тільки в разі пенсій. Доповнення йде і до стипендій, і до інших видів державної матеріальної допомоги громадянам, які мають підтвердження проживання в горах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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