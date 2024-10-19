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Україна отримала понад $1 мільярд від МВФ: куди підуть гроші

Сергій Кущ
19 жовтня 2024, 01:14
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Прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля вже повідомив, куди будуть спрямовані кошти.
Шмигаль, МВФ
Україна отримала понад $1 мільярд від МВФ/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Рада МВФ завершила п'ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити приблизно 1,1 мільярда доларів для України.

У релізі МВФ зазначають, що економіка України залишається стійкою, а виконання програми EFF - високим, незважаючи на складні умови.

Влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня і завершила чотири структурні контрольні показники.

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"Для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення стійкості державних фінансів і боргових зобов'язань, а також для посилення інституційних реформ необхідно підтримувати сталий імпульс реформ, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів і забезпечити вчасне надходження зовнішньої допомоги", - ідеться в повідомленні.

Що таке МВФ?

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може надавати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває нестачу іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля вже повідомив, що ці кошти будуть спрямовані на покриття витрат невійськового характеру. Також, за його словами, під час перегляду було оптимізовано графік траншів на 2025 рік, завдяки чому до державного бюджету залучать більше ресурсів.

Меморандум із МВФ про підвищення комунальних тарифів - що відомо

У березні 2024 року Кабмін України надіслав лист про свої наміри керівництву МВФ - у ньому зазначено, що під час війни та після її завершення комунальні тарифи для українців зростатимуть.

У меморандумі йдеться, що тарифи на газ і світло доведеться підвищити, щоб відшкодувати гроші та виділити ресурси для вразливих верств населення.

"У загальному і цілому потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів і соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування і надання прозорої та виключної прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів", - йдеться в документі.

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