У Міноборони озвучили зарплати військових

Зарплати військових-скільки отримують солдати

На час воєнного стану в Україні для тих, хто бере участь у бойових діях, сума виплат на місяць становить від 113 до 133 тис.грн. Для тих, хто знаходиться в тилу – від 43 до 63 тис.грн.

Як повідомляє Міністерство оборони України, зарплата стрілка становить 113 244 грн, зарплата командира танка -116 459 грн, зарплата головного сержанта роти - 116 928 грн, зарплата командира батальйону - 124 362 грн, зарплата командира бригади - 132 962 грн.

Зазначається, що заявки на зарплату в Міноборони подає військова частина. Потім відомство нараховує виплати.

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Нагадаємо, на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця.

Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування для України у розмірі понад 723 мільйони доларів. Оперативна виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу.

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