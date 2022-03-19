У Міноборони озвучили зарплати військових

Підвищені виплати українські захисники отримують і отримуватимуть під час воєнного стану.
На час воєнного стану в Україні для тих, хто бере участь у бойових діях, сума виплат на місяць становить від 113 до 133 тис.грн. Для тих, хто знаходиться в тилу – від 43 до 63 тис.грн.
Як повідомляє Міністерство оборони України, зарплата стрілка становить 113 244 грн, зарплата командира танка -116 459 грн, зарплата головного сержанта роти - 116 928 грн, зарплата командира батальйону - 124 362 грн, зарплата командира бригади - 132 962 грн.
Зазначається, що заявки на зарплату в Міноборони подає військова частина. Потім відомство нараховує виплати.
читайте такожСкільки триватиме війна в Україні: відомий таролог розповіла, коли настане мир
Нагадаємо, на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця.
Світовий банк мобілізує пакет екстреного фінансування для України у розмірі понад 723 мільйони доларів. Оперативна виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу.
Читайте також:
- Голодний бунт в Росії призведе до вбивства Путіна і здачі Криму Україні: Сенченко назвав терміни
- "Через 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця землі": Макаревич про ядерну кнопку Путіна
- "Заспокойтеся з НАТО, ідолопоклонники": Арестович жорстко пройшовся по відносинам України і Альянсу