В Україну мчить різке потепління: коли чекати аномалії і зворотного похолодання

Погода в Україні-коли прийде тепло / pixabay.com

Погода в Україні вже в середині наступного тижня буде теплою. Однак потепління триватиме недовго - не довше семи днів. Потім температура дещо знизиться.

Як свідчать дані gismeteo.ua, у Києві найближчий тиждень буде сонячним і теплим, без опадів. Денна температура досягне +17 °C, а нічна + 2 °C.

У Львові синоптики прогнозують близько +19 °C вдень і +1...+3 °C вночі, також без опадів.

У Харкові -1 °C і +2 °C змінять позначки від +5 до +12 °C в денний час. Погода буде не така Сонячна, як в інших регіонах, але без опадів.

В Одесі максимальні температури прогнозують у п'ятницю та суботу +15...+16 °C вдень і + 6...+7 °c Вночі. Найближчі два тижні будуть без опадів.

Нагадаємо, у другій половині березня очікується підвищена сонячна активність по всій Землі. Експерти стверджують, що магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття літніх, метеозалежних людей і володарів хронічних хвороб.

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