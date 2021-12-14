У Мінекономіки пояснили, чому в Україні різко подорожчали продукти / УНІАН

Високі ціни на продукти в Україні в Кабміні пояснюють пандемією коронавірусу COVID-19 і світовими цінами на продовольство. Про це заявила перший віцепрем'єр і керівник Міністерства економіки Юлія Свириденко під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Інфляцію за останній рік чиновниця пояснила надлишком грошей у світі, оскільки уряди більшості країн світу друкували гроші - для того, щоб підтримати своїх громадян за допомогою виплат під час пандемії.

І, оскільки в Україні "відкрита економіка", то ситуація, що склалася в світі, негативно вплинула на інфляційні процеси в країні.

У відповідь на питання ведучого "Чому при інфляції в цьому році в 10% харчові продукти виросли в ціні на 30-60% - в тому числі масло - на 60%?" Свириденко сказала, що масло – в основному не імпортний продукт.

"Тому що є світові ціни. Тому що є відкрита економіка України. Звичайно, ми експортуємо всі ці продукти, тому і зростання відбувається. Тому що ми працюємо на світових ринках", − сказала чиновниця.

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У свою чергу заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що в Україні, на відміну від інших країн, вартість газу та електрики для населення в 2021 році залишилася на місці − незважаючи на різкий стрибок світових цін на ці ресурси.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з початку 2022 року в Україні істотно зростуть ціни на алкогольні напої. Причиною подорожчання стане підвищення акцизної ставки. Нововведення обумовлені новим правилом розрахунку "пивного акцизу", який буде відштовхуватися від кількості етилового спирту в напої.

Також експерти спрогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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