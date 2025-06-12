В 200 гривень не вкластись: в Україні стрімко дорожчає популярне м'ясо

Одразу кілька різновидів м'яса піднялися у ціні.

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Як змінилися ціни на м'ясо в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Ціна на яловичину піднялась на більш як 15 гривень

Шашлик зі свинини обійдеться українцям у майже 300 гривен

Куряче філе подорожчало до 225 гривень за кілограм

Із підвищенням цін в Україні деякі категорії продуктів стали розкішшю для великої частини населення. Серед них м'ясо, яке продовжує зростати у вартості. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

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Один кілограм яловичого гуляшу у червні в середньому коштує 346 гривень, в той час як місяць тому цей вид м'яса коштував 340,60 гривні. Така ж ситуація з яловичими ребрами, які всього за місяць подорожчали більш ніж на 15 гривень - за кілограм доведеться віддати 216,95 гривні проти 200,88 гривень у травні.

Зросли ціни і на свинину. Наприклад, цього місяця грудинка обійдеться українцям у 211,65 гривні, хоча у травні вона коштувала 210,96 гривні. Помітно подорожчав і популярний у літній сезон шашлик зі свинини. Середня ціна на нього становить 288,50 гривні, а минулого місяця він коштував 271,91 гривню.

Найдоступніше в Україні м'ясо також подорожчало. Кілограм курячого стегна у червні можна купити за 149,03 гривні, в той час як у травні воно коштувало 126,68 гривні.

Водночас куряче філе в українських супермаркетах піднялося у ціні з 210,69 гривень до 225,70 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні подорожчала риба. Зокрема за один кілограм свіжомороженої скумбрії в середньому доведеться віддати 219,05 гривні.

Раніше повідомлялося, що яйця в Україні суттєво подорожчали, якщо оцінювати за рік. Так, згідно з офіційними даними, з травня-2024 по травень-2025 їхня вартість збільшилась на 86%.

Напередодні стало відомо, що Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) припускає, що хліб може подорожчати на 20% до кінця 2025 року, проте це навряд чи підірве бюджет української сім'ї.

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