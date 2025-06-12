В 200 гривень не вкластись: в Україні стрімко дорожчає популярне м'ясо

Головне:
- Ціна на яловичину піднялась на більш як 15 гривень
- Шашлик зі свинини обійдеться українцям у майже 300 гривен
- Куряче філе подорожчало до 225 гривень за кілограм
Із підвищенням цін в Україні деякі категорії продуктів стали розкішшю для великої частини населення. Серед них м'ясо, яке продовжує зростати у вартості. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
Один кілограм яловичого гуляшу у червні в середньому коштує 346 гривень, в той час як місяць тому цей вид м'яса коштував 340,60 гривні. Така ж ситуація з яловичими ребрами, які всього за місяць подорожчали більш ніж на 15 гривень - за кілограм доведеться віддати 216,95 гривні проти 200,88 гривень у травні.
Зросли ціни і на свинину. Наприклад, цього місяця грудинка обійдеться українцям у 211,65 гривні, хоча у травні вона коштувала 210,96 гривні. Помітно подорожчав і популярний у літній сезон шашлик зі свинини. Середня ціна на нього становить 288,50 гривні, а минулого місяця він коштував 271,91 гривню.
Найдоступніше в Україні м'ясо також подорожчало. Кілограм курячого стегна у червні можна купити за 149,03 гривні, в той час як у травні воно коштувало 126,68 гривні.
Водночас куряче філе в українських супермаркетах піднялося у ціні з 210,69 гривень до 225,70 гривень.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні подорожчала риба. Зокрема за один кілограм свіжомороженої скумбрії в середньому доведеться віддати 219,05 гривні.
Раніше повідомлялося, що яйця в Україні суттєво подорожчали, якщо оцінювати за рік. Так, згідно з офіційними даними, з травня-2024 по травень-2025 їхня вартість збільшилась на 86%.
Напередодні стало відомо, що Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) припускає, що хліб може подорожчати на 20% до кінця 2025 року, проте це навряд чи підірве бюджет української сім'ї.
Читайте також:
- Гривня зростає: євро та долар почали різко падати
- Удар по гаманцю: в Україні різко "підскочили" тарифи на комуналку
- В Україні різко впала купівля готівкових доларів і євро: що тепер скуповують українці
Що за відомство Мінфін?
Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред