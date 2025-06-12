В Україні різко змінилися ціни на яйця: скільки тепер доведеться заплатити

У розрізі року яйця подорожчали одразу на 86%. Але у розрізі місяця вони подешевшали на 8,7%.

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В Україні різко змінилися ціни на яйця/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

За рік яйця подорожчали одразу на 86%

Упродовж останнього місяця вони подешевшали на 8,7%

Яйця в Україні суттєво подорожчали, якщо оцінювати за рік. Так, згідно з офіційними даними, з травня-2024 по травень-2025 їхня вартість збільшилась на 86%.

Але якщо оцінювати за період у місяць, то яйця подешевшали. Ціна на них знизилася одразу на 8,7%. Про це свідчать дані Держстату.

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Із середини травня до нинішнього дня ціна на нефасовані яйця також знизилась – на 0,51 грн/штука (5,1 грн/десяток). Так, у великих мережах супермаркетів небрендовані яйця, які продаються поштучно, коштували 4,76 грн/штука (47,6 грн/десяток), йдеться у моніторингу OBOZ.UA.

В окремих мережах супермаркетів яйця можна було купити по 4,35-5,7 грн. Зокрема, ціни в низці супермаркетів наступні:

Auchan – 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);

Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

Варто зазначити, що раніше експерти прогнозували, що з настанням тепла ціни на яйця можуть піти вниз.

Чому зростають ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, один з найкорисніших українських продуктів зросте у ціні через сильний дефіцит. Вже у 2025 році через аномальну погоду очікується дефіцит меду.

Також раніше повідомлялося, що в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт – плюс 20% до кінця року. Експерт сказав, чи підірве бюджет української сім'ї подорожчання.

Нагадаємо, економіст пояснив, чи подорожчають продукти в Україні – ріст цін буде залежати від 3 факторів. На формування вартості продуктів будуть впливати кілька важливих факторів.

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