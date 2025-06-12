В Україні різко змінилися ціни на яйця: скільки тепер доведеться заплатити

Коротко:
- За рік яйця подорожчали одразу на 86%
- Упродовж останнього місяця вони подешевшали на 8,7%
Яйця в Україні суттєво подорожчали, якщо оцінювати за рік. Так, згідно з офіційними даними, з травня-2024 по травень-2025 їхня вартість збільшилась на 86%.
Але якщо оцінювати за період у місяць, то яйця подешевшали. Ціна на них знизилася одразу на 8,7%. Про це свідчать дані Держстату.
Із середини травня до нинішнього дня ціна на нефасовані яйця також знизилась – на 0,51 грн/штука (5,1 грн/десяток). Так, у великих мережах супермаркетів небрендовані яйця, які продаються поштучно, коштували 4,76 грн/штука (47,6 грн/десяток), йдеться у моніторингу OBOZ.UA.
В окремих мережах супермаркетів яйця можна було купити по 4,35-5,7 грн. Зокрема, ціни в низці супермаркетів наступні:
- Auchan – 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);
- Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);
- "МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);
- "ЕКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).
Варто зазначити, що раніше експерти прогнозували, що з настанням тепла ціни на яйця можуть піти вниз.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, один з найкорисніших українських продуктів зросте у ціні через сильний дефіцит. Вже у 2025 році через аномальну погоду очікується дефіцит меду.
Також раніше повідомлялося, що в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт – плюс 20% до кінця року. Експерт сказав, чи підірве бюджет української сім'ї подорожчання.
Нагадаємо, економіст пояснив, чи подорожчають продукти в Україні – ріст цін буде залежати від 3 факторів. На формування вартості продуктів будуть впливати кілька важливих факторів.
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