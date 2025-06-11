Плюс 20% до кінця року: в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт

Експерт сказав, чи підірве бюджет української сім'ї подорожчання.

https://glavred.net/economics/plyus-20-do-konca-goda-v-ukraine-rekordno-vzletyat-ceny-na-bazovyy-produkt-10672598.html Посилання скопійоване

Ціни на хліб в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні може подорожчати хліб

Ціна, ймовірно, підніметься на 20% до кінця 2025 року

Серед причин - зростання цін на всі складові товару

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) припускає, що хліб може подорожчати на 20% до кінця 2025 року, проте це навряд чи підірве бюджет української сім'ї. Про це заявив очільник асоціації Олександр Тараненко в інтерв`ю Інтерфакс-Україна.

"Не здивуюся, якщо так станеться. Все до того йде", - зауважив він. відео дня

За його словами, наразі відпускна ціна 1 кг хліба з хлібзаводу становить трохи більше 40 грн. При цьому маржа супермаркетів на хлібі за різними маркетинговими механізмами подеколи досягає 30%, хоча законодавчо не має перевищувати 10%.

"Не будемо брати вітчизняну статистику - вона не відповідає дійсності через наявність "тіньового" ринку та інші нюанси. Об'єктивно зараз українець споживає 150-200 г хліба щодня, тобто на місяць - близько 5 кг. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 грн. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 грн більше. Так, для наших пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 грн – це гроші. Проте говорити, що 40 грн на місяць підірвуть бюджет української сім'ї, мабуть, було б перебільшенням", - наголосив експерт.

Тараненко також додав, що серед причин подорожчання хліба є зростання цін на всі складові товару - борошно, дріжджі, жири, цукор.

Крім того, підкреслив він, до них додаються вартість електроенергії, логістика, а також вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тис. грн.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на буряк вже кілька місяців утримуються на рекордно високому рівні — як на новий урожай, так і на залишки минулорічного.

Також в Україні подорожчала риба. За один кілограм свіжомороженої скумбрії в середньому доведеться віддати 219,05 гривні. Така ж кількість риби минулого місяця коштувала 197,18 гривні.

Водночас, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що в Україні зараз зростають ціни на фруктову і овочеву групу. Це в будь-якому випадку змусить більшість українців змінювати структуру споживання на користь більш дешевих товарів.

Читайте також:

Що таке Всеукраїнська асоціація пекарів? Всеукраїнська асоціація пекарів – діючий асоціативний орган, створений для координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств-членів Асоціації, активного захисту і лобіювання їх інтересів на всеукраїнському та регіональних рівнях. З часу заснування Всеукраїнська асоціація пекарів веде активну діяльність щодо захисту інтересів не лише підприємств-членів ВАП, але й усієї хлібопекарної галузі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред