Люди переходять на дешевші товари: економіст пояснив зростання цін в Україні

Є кілька чинників, через які ціни на продукти в Україні зростають.

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Чому продукти в Україні такі дорогі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Новак:

Багато українців через зростання цін на продукти обирають дешевші товари

На ціноутворення в Україні впливають кілька факторів

Ціни на продукти в Україні зростають вищими темпами, ніж доходи. Через це українцям доводиться звертати більше уваги на дешеві товари на полицях магазинів.

Про це в чаті на Главреді розповів головою Комітету економістів України Андрій Новак. Він пояснив, від чого буле залежати зростання цін на продукти харчування у найближчий час.

Новак наголосив, що сезонний чинник та період дозрівання тих чи інших плодів напряму впливає на ціноутворення. Ще одним чинником є те, чия це продукція - українська чи імпортна.

Дивіться відео про те, що буде з цінами на продукти, комуналкою та курсом гривні в Україні:

"По-третє, якщо йтиметься про імпорт, то – з яких країн, яка логістика та вартість доставки. По-четверте, безумовним чинником є ​​рівень конкуренції", - додав він.

Сьогодні на українському ринку є досить висока конкуренція і між мережевими маркетами, і між дрібнішими, а також залишаються базари, тобто вибір у споживача є. Українці можуть обирати продукти харчування з огляду на наявний дохід.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що ціни на житній хліб в Україні зростуть до рекордних показників - 40-50 гривень за буханець. Таке різке підвищення цін відбудеться через назріваючий критичний дефіцит жита.

Напередодні повідомлялося, що у травні середній індекс цін на молочну продукцію досяг 153,5 пункту, що на 0,8% вище, ніж у квітні, та на 21,5% більше, ніж у травні 2024 року.

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на яблука в Україні в червні суттєво зросли. Якщо ще у травні за кілограм просили 55–70 гривень, то зараз ціна наблизилась до 90 гривень.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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