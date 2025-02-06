Врожай уже не впливає: що буде з цінами на продукти найближчими місяцями

Ціни на продукти стабілізувалися – за останні два місяці не було різких коливань, розповів Тарас Висоцький.

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Ціни на продукти стабілізувалися / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ключові тези Висоцького:

Передумов для зростання цін на продукти немає

Після збору врожаю можливе зниження цін на окремі продукти

Осіннє подорожчання було спричинене посухою та коливанням світових цін на молочні продукти

Протягом останніх двох місяців стабілізувалися ціни на основні продукти харчування. В Україні наразі немає передумов для зростання цін до нового врожаю. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"На сьогодні, з точки зору аналізу поточних ситуацій, якихось передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що, знову ж, врожай, який є, він зафіксований та не впливає на зміну", - зауважив Висоцький.

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За його словами, впродовж останніх місяців ситуація на ринку стабілізувалася, а ті продукти, що різко подорожчали восени, вже здешевшали. Також не спостерігається подальшого росту цін на овочі борщового набору.

Висоцький пояснив, що подорожчання восени було спричинене кількома факторами:

Низький урожай через посуху – менші обсяги продукції спричинили зростання цін. Однак цей фактор наразі вже не впливає на ринок.

– менші обсяги продукції спричинили зростання цін. Однак цей фактор наразі вже не впливає на ринок. Коливання світових цін на молочні продукти – у попередні місяці спостерігалося їх зростання, однак зараз ситуація стабілізувалася.

Посадовець додав, додатковим фактором стримування цін є імпорт, який компенсує короткострокові дефіцити та стабілізує ситуацію на ринку. Висоцький наголосив, що після збору нового врожаю можливе навіть зниження цін на окремі продукти.

"З точки зору перспектив цін у наступні 4-5 місяців дивитися зі стриманим оптимізмом і навіть з певною ймовірністю певного коригування в бік зниження та більшої доступності відповідних продуктів для споживачів", - зазначив він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні рекордно подорожчала капуста – до 40 грн/кг. Також зросли ціни на моркву (28 грн/кг) і буряк (до 17 грн/кг). Водночас подешевшали тепличні овочі.

Ціни на молочні продукти в Україні залишаються високими, проте їхнє зростання сповільнилося через зниження купівельної спроможності населення. Деякі позиції навіть подешевшали, наприклад, "моцарела".

Як повідомляв Главред, через надлишок пропозиції та погіршення якості продукції ціни на цибулю поступово знижуються. Фермери, які раніше утримувалися від продажу, почали реалізовувати запаси.

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Хто такий Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.

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