Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Укрпошта запроваджує нові тарифи та сервіс: що зміниться для українців

Марія Николишин
14 травня 2025, 10:13
34
В Укрпошті встановили нові тарифи для зворотної доставки посилок.
Укрпошта запроваджує нові тарифи та сервіс: що зміниться для українців
Тарифи в Укрпошті / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • З 12 травня в Укрпошті запрацював новий сервіс
  • Він допоможе швидко повертати посилки
  • Для цього сервісу встановлено два тарифи

Для клієнтів Укрпошти з 12 травня 2025 року запрацював сервіс швидкого повернення посилок, які не отримали адресати. Відправити посилку назад можна буде одразу під час оформлення. Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Відомо, що скористатися новою послугою українці можуть:

відео дня
  • в особистому кабінеті на сайті;
  • в мобільному застосунку;
  • у будь-якому відділенні поштового оператора.

Сервіс надає змогу оформити відправлення з умовою зворотної доставки за обраним тарифом, якщо посилку не забрали.

Також встановлено два тарифи для повернення:

  • "Базовий" — стандартне повернення, якщо користувач не обрав інший варіант.
  • "Пріоритетний" — передбачає першочергову обробку та швидшу доставку назад до відправника.

Посилку можна відправити за звичайним тарифом, а повернути швидше або дешевше. Як повертати товар вирішує сам клієнт, коли створює відправлення.

"Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду", — сказав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Поштові тарифи - останні новини України

Як повідомляв Главред, поштовий оператор Нова пошта оновив тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

Укрпошта прирівняла тарифи на посилки понад 10 кг з оголошеною цінністю до тарифів на посилки до 10 кг. Таким чином дешевше відправити посилки понад 10 кг.

Читайте також:

Що таке "Укрпошта"?

Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

тариф Укрпошта посилки новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"

Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"

09:00Інтерв'ю
"Україна не виживе": Зеленський висловився про терміни завершення війни

"Україна не виживе": Зеленський висловився про терміни завершення війни

08:22Війна
Для посилення тиску на переговорах: в ISW назвали нову тактику РФ на фронті

Для посилення тиску на переговорах: в ISW назвали нову тактику РФ на фронті

08:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Не російська, як багато хто думає: яка мова найближча до української

Не російська, як багато хто думає: яка мова найближча до української

Дощі литимуть по всій Україні: лише 4 області не зачеплять опади

Дощі литимуть по всій Україні: лише 4 області не зачеплять опади

Драїти не потрібно - експерти назвали засіб, який знищить наліт в унітазі за ніч

Драїти не потрібно - експерти назвали засіб, який знищить наліт в унітазі за ніч

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:36

"Ось наше щастя": зрадниця Яна Соломко показала ще одну дитину

10:16

Реєстрація собак у Києві: чи збільшать комуналку власникам тварин

10:14

Гороскоп на завтра 15 травня: Овнам - море щастя, Рибам - несподіваний візит

10:13

Укрпошта запроваджує нові тарифи та сервіс: що зміниться для українців

09:54

Гороскоп Таро на сьогодні 14 травня: Ракам - економити, Скорпіонам - терміновий відпочинок

Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти «пробиватимуть стелю»
09:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

09:18

Популярний в Україні продукт може зникнути з полиць магазинів: у чому причина

09:11

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

"Україна не виживе": Зеленський висловився про терміни завершення війни

Реклама
08:20

Для посилення тиску на переговорах: в ISW назвали нову тактику РФ на фронті

08:10

Росія імітуватиме новий "Мінськ": як Путін використає переговори з УкраїноюПогляд

07:39

Або перемир'я, або санкції: Мерц висунув ультиматум Путіну з приводу переговорів

06:47

Зеленський розповів, на що розраховує після зустрічі з Путіним у Туреччині

06:10

"Переговори" від Путіна та їхня реальністьПогляд

05:50

Загадка для найрозумніших: знайдіть приховану камеру в гардеробній за 7 секунд

05:27

Не російська, як багато хто думає: яка мова найближча до української

05:06

Популярний міф зруйновано: дешевше купити картоплю чи вирощувати, пояснення здивуєВідео

04:30

Долар та євро раптово почали падати: курс валют на 14 травня

04:00

Гороскоп за місячним календарем: які заборони не можна порушувати 14 травня

03:25

Притягують, наче магніт: астрологи назвали 3 найчарівніших знаки зодіаку

Реклама
02:34

Які прикраси носити у 2025 році: названо головні тренди

01:51

Україна та США підписали дві угоди, щодо корисних копалин: ЗМІ розкрили подробиці

01:22

Євробачення-2025: прогноз букмекерів за підсумками першого півфіналу

00:59

Орбан звинувачує Україну: як це вплине на референдум в Угорщині

00:30

Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: чи є там Україна

00:17

Переговори у Стамбулі: політолог розповів, що відбуватиметься 15 травня

00:05

ЄС не хоче провокувати третю світову війну: Макрон зробив заяву

13 травня, вівторок
23:22

Як виступили потенційні переможці Євробачення 2025 - деталі

23:16

Що спільного у Бальзака та Бердичева: незвичайна історія міста на перехресті культурВідео

23:01

Ідеться не тільки про торгівлю нафтою і газом: які санкції будуть введені проти РФ

22:50

Учасник від Словенії заспівав донизу головою про хвору дружину: що трапилося на сцені ЄвробаченняВідео

22:06

"Новий бойфренд": Віра Брежнєва вперше розповіла про своє особисте життя

22:01

Путін не поїде до Стамбула - ЗМІ злили склад делегації РФ на переговорах

22:00

Деталі переговорів у Стамбулі та погрози РФ: головні новини України (дайджест)

21:56

"У ці дні буде фарс": які відмовки вигадає РФ, щоб не везти Путіна на переговори

21:40

Найстильніші тренди на кожен день: що носити жінці після 40 роківВідео

21:34

Як вберегти рослини від весняних заморозків:прості способи захисту саду та городу

21:34

Вечірки P.Diddy: у суді спливли нелюдські подробиці оргій

21:15

Леся Нікітюк жорстко відбрила тих, хто хейтить її за зовнішність: "Не дізнаєтесь правди"

20:57

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Марко Рубіо: подробиці діалогу

Реклама
20:37

Рекордний урожай гарантовано: які сорти картоплі треба висаджувати в травніВідео

20:20

Путіна вже попередили - чим для Росії обернеться відмова від припинення вогню

20:19

РФ стягує сили і готується до масштабного наступу - FT

20:10

Чому квіти закриваються на ніч: біологія сну рослин і квітковий годинник

20:10

Навіть Гітлер і Сталін не поводилися настільки нахабно, як ПутінПогляд

20:00

Погані та хороші сусіди для капусти: поради від експерта з чергування культурВідео

19:54

Суд відмовив у залученні Коломойського до справи Порошенка щодо оскарження санкцій

19:36

Злив прочиститься буквально на очах: кмітливий сантехнік розкрив хитрий фокусВідео

19:34

Cкільки можна зберігати м'ясо в морозилці: правда, яку не кажуть на етикетціВідео

19:26

У суспільстві можуть не зрозуміти: зірка "Міняю жінку" поділилася чесними думками про вагітність

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти