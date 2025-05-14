Укрпошта запроваджує нові тарифи та сервіс: що зміниться для українців

В Укрпошті встановили нові тарифи для зворотної доставки посилок.

https://glavred.net/economics/ukrpochta-vvodit-novye-tarify-i-servis-chto-izmenitsya-dlya-ukraincev-10664507.html Посилання скопійоване

Тарифи в Укрпошті / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

З 12 травня в Укрпошті запрацював новий сервіс

Він допоможе швидко повертати посилки

Для цього сервісу встановлено два тарифи

Для клієнтів Укрпошти з 12 травня 2025 року запрацював сервіс швидкого повернення посилок, які не отримали адресати. Відправити посилку назад можна буде одразу під час оформлення. Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Відомо, що скористатися новою послугою українці можуть:

відео дня

в особистому кабінеті на сайті;

в мобільному застосунку;

у будь-якому відділенні поштового оператора.

Сервіс надає змогу оформити відправлення з умовою зворотної доставки за обраним тарифом, якщо посилку не забрали.

Також встановлено два тарифи для повернення:

"Базовий" — стандартне повернення, якщо користувач не обрав інший варіант.

"Пріоритетний" — передбачає першочергову обробку та швидшу доставку назад до відправника.

Посилку можна відправити за звичайним тарифом, а повернути швидше або дешевше. Як повертати товар вирішує сам клієнт, коли створює відправлення.

"Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду", — сказав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Поштові тарифи - останні новини України

Як повідомляв Главред, поштовий оператор Нова пошта оновив тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

Укрпошта прирівняла тарифи на посилки понад 10 кг з оголошеною цінністю до тарифів на посилки до 10 кг. Таким чином дешевше відправити посилки понад 10 кг.

Читайте також:

Що таке "Укрпошта"? Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред