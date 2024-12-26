Укрпошта різко підвищує тарифи: відправлення яких посилок стане дорожчим

Укрпошта вже у 2025 році збільшить вартість тарифів на відправлення посилок. Про це заявила директорка департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що може зрости вартість відправлення посилок в інші країни.
"У нас буде невелика кореляція, але буквально щодо кількох країн із великим плечем доставки. Вартість доставки в інші країни не зміниться або знизиться, як у випадку з Британією і США. Серед країн, для яких тариф буде незначно підвищено, – Туркменістан через необхідність робити великий гак під час авіасполучення. Ми як державна компанія не можемо собі дозволити працювати в мінус", – сказала Павленко.
Тарифи на посилки до 10 кг зростуть у таких країнах:
- Вірменія;
- Ізраїль;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Молдова;
- Таджикистан;
- Туркменістан.
Також очікується підвищення тарифів на:
- EMS-відправлення (посилки до 30 кг) до Польщі;
- листи у ваговій категорії 1001-2000 грамів – на $2;
- рекомендовані листи – до $3,5;
- дрібні пакети PRIME (вага 1-2 кг) для зон 1 і 3 – в середньому на 10%;
Укрпошта прирівняє тарифи на посилки понад 10 кг з оголошеною цінністю до тарифів на посилки до 10 кг. Таким чином буде дешевше відправити посилки понад 10 кг.
Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" анонсував підвищення тарифів у середньому на 25% із метою розширення послуг. Абоненти отримають більше хвилин на дзвінки, додаткові гігабайти інтернету та можливість підключати безлімітні сервіси.
Інтернет-послуги також можуть подорожчати на 10-15%. Українські провайдери будуть змушені перейти на загальну систему оподаткування, що призведе до додаткових витрат на адміністрування податків.
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Що таке "Укрпошта"?
Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.
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