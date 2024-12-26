Укрпошта різко підвищує тарифи: відправлення яких посилок стане дорожчим

Укрпошта підвищить тарифи на відправлення посилок у 10 країнах.

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Укрпошта підвищує тарифи / Колаж: Главред, фото: Укрпошта

Укрпошта вже у 2025 році збільшить вартість тарифів на відправлення посилок. Про це заявила директорка департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що може зрости вартість відправлення посилок в інші країни.

"У нас буде невелика кореляція, але буквально щодо кількох країн із великим плечем доставки. Вартість доставки в інші країни не зміниться або знизиться, як у випадку з Британією і США. Серед країн, для яких тариф буде незначно підвищено, – Туркменістан через необхідність робити великий гак під час авіасполучення. Ми як державна компанія не можемо собі дозволити працювати в мінус", – сказала Павленко.

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Тарифи на посилки до 10 кг зростуть у таких країнах:

Вірменія;

Ізраїль;

Казахстан;

Киргизстан;

Молдова;

Таджикистан;

Туркменістан.

Також очікується підвищення тарифів на:

EMS-відправлення (посилки до 30 кг) до Польщі;

листи у ваговій категорії 1001-2000 грамів – на $2;

рекомендовані листи – до $3,5;

дрібні пакети PRIME (вага 1-2 кг) для зон 1 і 3 – в середньому на 10%;

Укрпошта прирівняє тарифи на посилки понад 10 кг з оголошеною цінністю до тарифів на посилки до 10 кг. Таким чином буде дешевше відправити посилки понад 10 кг.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" анонсував підвищення тарифів у середньому на 25% із метою розширення послуг. Абоненти отримають більше хвилин на дзвінки, додаткові гігабайти інтернету та можливість підключати безлімітні сервіси.

Інтернет-послуги також можуть подорожчати на 10-15%. Українські провайдери будуть змушені перейти на загальну систему оподаткування, що призведе до додаткових витрат на адміністрування податків.

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Що таке "Укрпошта"? Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

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