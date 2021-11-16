Укрпошта змінює формат доставки та запроваджує нову послугу з фіксованою ціною

Укрпошта вводить нову послугу / 24 канал

Нову послугу запускає державна компанія Укрпошта. Новий продукт носить назву - Укрпошта Документи.

Що таке Укрпошта документи

Нова послуга буде корисна для підприємців, МСБ, ФОП, нотаріусів, державних, юридичних компаній, комунальних підприємств і всіх, хто має необхідність обмінюватися паперовими оригіналами документів, повідомляє прес-служба Укрпошти.

Відправка Укрпошта Документи - це внутрішнє реєстроване відправлення з вкладенням документів на паперовому носії, яке доставляється до 2 робочих днів в межах обласного центру, області та між обласними центрами.

Тариф послуги Укрпошта документи

На відправлення діятиме єдиний тариф без поділу на діапазони за вагою та на географічні зони: надіслати документи загальною вагою до 1 кг можна буде за 35 гривень в межах України.

Також за додаткову плату можна замовити зворотну доставку та адресну доставку документів.

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В Укрпошті пояснили, що в послугу вже закладено sms-інформування про доставку відправлення і є ряд додаткових послуг, таких як зберігання відправлення, зворотна доставка. А для тих відправлень, які оформлені через Особистий кабінет або прикладний програмний інтерфейс АТ Укрпошта (АРІ) надається знижка в розмірі 5%.

Головні плюси Укрпошти документи

єдиний тариф за 1 кг без поділу на діапазони по вазі і на географічні зони;

вартість упаковки включена в тариф;

відсутність контролю зважування (тільки якщо є сумнів щодо перевищення максимальної ваги відправлення-1 кг);

комісія за оголошену цінність (фіксована оголошена цінність 500 грн) включена в тариф;

Адресна доставка по всій території України;

оформлення опису вкладення в АРІ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести нові правила на ринку поштових відправлень, зокрема ймовірне врегулювання ситуації у сфері поштових посилок.

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