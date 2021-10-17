Тарифи Укрпошти "злетять": коли чекати подорожчання

В Україні подорожчають послуги Укрпошти / 24 канал

Акціонерне товариство Укрпошта підвищить тарифи на деякі свої послуги з 1 грудня 2021 року.

Вартість низки послуг компанії подорожчає на 15%, йдеться в рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Зазначимо, що у своєму рішенні НКРЗІ затвердила граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку.

У зв'язку з цим вже з 1 грудня 2021 року тарифи на послуги компанії Укрпошта зростуть в середньому на 15%.

Які послуги Укрпошти подорожчають:

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тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) зросте на 15% з 13 грн до 15 грн;

тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 грн до 22,50 грн;

тариф на замовне відправлення понад плату за масу (картка, лист, бандероль) зросте на 16% з 9,50 грн до 11 грн.

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Додамо, що вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести нові правила на ринку поштових відправлень, зокрема ймовірне врегулювання ситуації у сфері поштових посилок.