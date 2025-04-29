Українці отримають виплату до Дня Незалежності: кому нарахують до 3,1 тисяч гивень

Уряд ухвалив рішення про одноразову грошову допомогу до 24 серпня 2025 року.

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Уряд затвердив виплати до Дня Незалежності / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Уряд ухвалив рішення про одноразову грошову допомогу до 24 серпня

Виплати отримають ветерани війни, жертви нацистських переслідувань і родини загиблих захисників

Розмір допомоги — від 450 до 3 100 грн

До Дня Незалежності України 2025 року уряд ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги. Такі виплати отримають ветерани війни, постраждалі від нацистських переслідувань та родини загиблих захисників і захисниць України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Виплати будуть здійснені до 24 серпня і охоплять сотні тисяч українців. Залежно від категорії отримувача, сума допомоги становитиме від 450 до 3 100 гривень.

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Хто отримає допомогу та в яких розмірах

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні (яким на момент ув’язнення було менше ніж 14 років), що визнані особами з інвалідністю отримають одноразову допомогу залежно від групи інвалідності:

І група – 3 100 грн;

ІІ група – 2 900 грн;

ІІІ група – 2 700 грн.

Також кошти нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітні в’язні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років), а також діти, які народилися в місцях примусового тримання батьків. Виплата для цих категорій людей передбачена у розмірі 1 000 грн. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною отримають 3 100 грн.

Виплату у розміні 650 грн нарахують членам сімей загиблих або померлих:

ветеранів війни (визначених згідно зі ст. 10 ЗУ "Про статус ветеранів війни…"),

захисників і захисниць України,

дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге,

дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни, жертв нацистських переслідувань (за умови, що не одружилися вдруге).

Крім цього, 450 грн отримають учасники війни, колишні в’язні нацистських концтаборів, гетто, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників руху опору нацизму.

Виплати українцям - новини за темою

Нагадаємо, у Дніпрі запровадили щомісячну грошову допомогу для оплати комунальних послуг окремим категоріям населення. Йдеться про родини з дітьми з інвалідністю, осіб з інвалідністю I групи (зору, психічними порушеннями, ОРА) та II групи з дитинства.

Також в Україні з початку 2025 року запроваджено обмеження для надто великих пенсій: сума, що перевищує 23 610 грн, скориговується за спецкоефіцієнтами. Як пояснила міністерка соцполітики Оксана Жолнович, це не зачіпає страхову частину пенсій і не стосується учасників бойових дій та сімей загиблих захисників.

Як повідомляв Главред, деякі пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати. Особи віком 75+ років — доплату 456 грн, але фактично надбавка становить 156 грн (з урахуванням попередніх 300 грн для 70–74-річних). Її призначають, якщо пенсія не перевищує 10 340 грн.

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Хто такий Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

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