Кабмін прийняв рішення, скільки українці платитимуть за електроенергію у травні

Тариф на електроенергію не зміниться до кінця жовтня 2025 року.

https://glavred.net/economics/kabmin-prinyal-reshenie-skolko-ukraincy-budut-platit-za-elektroenergiyu-v-mae-10660106.html Посилання скопійоване

В Україні тариф на електроенергію залишається стабільним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Denys_Smyhal

Головне:

Фіксована ціна на електроенергію в Україні збережеться і надалі

Нічний тариф складатиме 2,16 грн за кВт*год

До 31 жовтня 2025 року продовжено дію "Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", тому тариф на електроенергію в Україні не зміниться.

Як повідомили у Міністерстві енергетики України, таке рішення прийняв Кабінет Міністрів 29 квітня. Таким чином єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів в Україні залишається на рівні 4,32 грн/кВт*год.

відео дня

Також для споживачів, які мають встановлений двозонний лічильник, "нічний тариф" залишиться чинним на рівні 2,16 грн за кВт*год.

"Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечити доступність електричної енергії для споживачів. Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, що зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювані та ремонтні роботи по всій країні", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. Інформація про можливе підвищення тарифів не відповідає дійсності.

Напередодні стало відомо, що Нафтогаз України продовжить до 30 квітня 2026 року постачати газ для українських родин за ціною у 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований", який призначений для побутових клієнтів.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

Читайте також:

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред