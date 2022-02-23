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Українці з початку року забирають гроші з банків – НБУ

23 лютого 2022, 19:19

З початку 2022 року обсяг готівки в обігу збільшився на 24,5 млрд грн.

НБУ
НБУ / РБК-Україна

З початку року українці вивели зі своїх рахунків до 5% коштів. Це в НБУ обумовлюють терміном виплат зарплат і пенсій, а також і інформаційним фоном.

Як пише ЕП, у лютому обсяг гривневих коштів населення не змінився, але темпи відпливів валютних коштів фізичних осіб дещо вищі порівняно з гривневими. Хоча це не викликає занепокоєння.

При цьому, наголошується, що юридичні особи забирають кошти більш помірно. Але одночасно відстежується тенденція хеджування корпораціями валютного ризику. Тобто, зростають валютні кошти при одночасному зниженні гривневих.

Регулятор зазначив, що підвищений попит на готівку обумовлюється впливом психологічного чинника, пов'язаного з агресивною політикою РФ щодо України, втім, не має жодних панічних ознак.

"Відзначаємо, що банківська система має достатній рівень ресурсів, зокрема високоліквідних, щоб покрити навіть істотні відливи в разі їх настання", - повідомили в НБУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/Долар.

Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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