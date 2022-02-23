Заборона на виїзд військовозобов'язаних і контроль над пресою: яким буде НС в Україні

Прикордонники отримають право обмежувати в'їзд до країни, сказав Федір Веніславський.
В Україні після запровадження режиму надзвичайного стану запрацює низка обмежень. Військовозобов'язаним і резервістам заборонять виїзд з території країни. Страйки і мітинги не можна буде проводити. Можуть обмежити транспортне сполучення між регіонами. Влада запустить механізм регулювання засобів масової інформації. Медіаресурси, які порушують законодавства, можуть заблокувати. Про це заявив представник президента в КСУ, нардеп від Слуги народу Федір Веніславський.
У середу, 23 лютого, під час розмови з журналістами в кулуарах Верховної Ради він повідомив, що на українців очікують певні обмеження після запровадження режиму надзвичайного стану в Україні.
За його словами, транспортне сполучення між регіонами буде обмежене. Резервістам і військовозобов'язаним заборонять виїжджати з країни. Мітинги проводити не можна. ЗМІ можуть бути заблоковані у разі поширення інформації, що порушує закон.
Що очікується після оголошення режиму НП в Україні
- Резервістам і військовозобов'язаним заборонять виїжджати з країни. Прикордонники отримають можливість обмежувати в'їзд до України
- Пропонується призупинити право громадян на страйки, мітинги, і обмежити масові заходи
- Транспортне сполучення між областями за необхідності можуть обмежити
- Очікується регулювання роботи ЗМІ, спрямоване на попередження масових заворушень. Робота журналістів може бути обмежена
- ЗМІ можуть заблокувати, якщо вони розпалюватимуть ненависть або сепаратизм
Надзвичайний стан в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов вдень у середу, 23 лютого, зробив заяву про те, що відомство звернулося до Верховної Ради з проханням запровадити надзвичайний стан на всій території України. Рішення у разі виникнення загроз у регіонах ухвалюватимуться обласними комісіями.
Рішення прийнято у зв'язку з визнанням Росією "ДНР" та "ЛНР" і введенням Москвою військ на окупований Донбас.
При цьому Данілов сказав, що в Україні наразі не збираються впроваджувати воєнний стан. Однак у разі необхідності рішення запустять негайно.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайного стану в Україні суттєво не позначиться на житті людей і роботі бізнесу.