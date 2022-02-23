Заборона на виїзд військовозобов'язаних і контроль над пресою: яким буде НС в Україні

Військовозобов'язаним і резервістам заборонять залишати територію України / УНІАН

В Україні після запровадження режиму надзвичайного стану запрацює низка обмежень. Військовозобов'язаним і резервістам заборонять виїзд з території країни. Страйки і мітинги не можна буде проводити. Можуть обмежити транспортне сполучення між регіонами. Влада запустить механізм регулювання засобів масової інформації. Медіаресурси, які порушують законодавства, можуть заблокувати. Про це заявив представник президента в КСУ, нардеп від Слуги народу Федір Веніславський.

У середу, 23 лютого, під час розмови з журналістами в кулуарах Верховної Ради він повідомив, що на українців очікують певні обмеження після запровадження режиму надзвичайного стану в Україні.

За його словами, транспортне сполучення між регіонами буде обмежене. Резервістам і військовозобов'язаним заборонять виїжджати з країни. Мітинги проводити не можна. ЗМІ можуть бути заблоковані у разі поширення інформації, що порушує закон.

Що очікується після оголошення режиму НП в Україні

Резервістам і військовозобов'язаним заборонять виїжджати з країни. Прикордонники отримають можливість обмежувати в'їзд до України

Пропонується призупинити право громадян на страйки, мітинги, і обмежити масові заходи

Транспортне сполучення між областями за необхідності можуть обмежити

Очікується регулювання роботи ЗМІ, спрямоване на попередження масових заворушень. Робота журналістів може бути обмежена

ЗМІ можуть заблокувати, якщо вони розпалюватимуть ненависть або сепаратизм

Надзвичайний стан в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов вдень у середу, 23 лютого, зробив заяву про те, що відомство звернулося до Верховної Ради з проханням запровадити надзвичайний стан на всій території України. Рішення у разі виникнення загроз у регіонах ухвалюватимуться обласними комісіями.

Рішення прийнято у зв'язку з визнанням Росією "ДНР" та "ЛНР" і введенням Москвою військ на окупований Донбас.

При цьому Данілов сказав, що в Україні наразі не збираються впроваджувати воєнний стан. Однак у разі необхідності рішення запустять негайно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайного стану в Україні суттєво не позначиться на житті людей і роботі бізнесу.