Аеропорт / УНІАН

Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому.

Як повідомив міністр охорони здоров'я, тепер українці не відправлятимуться на самоізоляцію, незалежно від того, з якої країни повертаються і чи мають COVID-документи.

За його словами, скасовано вимогу обов'язкової самоізоляції та встановлення додатка "Вдома" або обсервації. Це стосується громадян України, які не мають документи про щеплення, негативний тест на COVID-19 або довідки про одужання.

"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати "ковідні" документи: "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 або сертифікат про одужання від коронавірусу", - зазначив Ляшко.

Крім того, скасовано заборону на в'їзд для іноземців, які прибувають з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Громадяни України, які перебували в цих країнах більше 7 днів, повинні були пройти обов'язкову самоізоляцію.

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Нагадаємо, за минулу добу виявили у 24 440 жителів країни (цілодобово раніше було 13 562). У тому числі захворіли 2 455 дітей і 665 медпрацівників.

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