Тепер для перетину державного кордону України громадяни не зобов'язані мати "ковідні" документи.
Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому.
Як повідомив міністр охорони здоров'я, тепер українці не відправлятимуться на самоізоляцію, незалежно від того, з якої країни повертаються і чи мають COVID-документи.
За його словами, скасовано вимогу обов'язкової самоізоляції та встановлення додатка "Вдома" або обсервації. Це стосується громадян України, які не мають документи про щеплення, негативний тест на COVID-19 або довідки про одужання.
"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати "ковідні" документи: "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 або сертифікат про одужання від коронавірусу", - зазначив Ляшко.
Крім того, скасовано заборону на в'їзд для іноземців, які прибувають з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Громадяни України, які перебували в цих країнах більше 7 днів, повинні були пройти обов'язкову самоізоляцію.
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Нагадаємо, за минулу добу виявили у 24 440 жителів країни (цілодобово раніше було 13 562). У тому числі захворіли 2 455 дітей і 665 медпрацівників.
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